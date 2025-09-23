Hatalmas sikert ért el az amatőr triatlonista Isztambulban

A székesfehérvári triatlonista számára igen jól alakult a Törökországban, Isztambulban zajló viadal. A három magyar induló közül ő végzett a legelőkelőbb helyen korcsoportjában, a második helyen végzett az 20–24 éves férfiak között.

Ledéczi Péter a 2. helyen végzett korcsoportjában a triatlon Európa-bajnokságon

Fotó: triatlon.hu

„Nagyon élveztem a versenyt, nagyon jó volt, hogy a Boszporuszban úsztunk, érdekes volt. Ahhoz képest, hogy milyen nagy sodrásra készültem, nem volt akkora. Jó helyen szálltam ki a vízből, negyediknek vagy harmadiknak. Biciklin egy négyes bollyal mentünk az elején, de a hídról lefelé kicsit leszakadtam a két angolról. Lezárták nekünk a négysávos autópályát, kicsit fújt a szél fent a hídon, de tetszett a pálya. A futás is jól sikerült, jól éreztem magam."– nyilatkozta a verseny után Ledéczi Péter