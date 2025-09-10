szeptember 10., szerda

4 órája

Tóth Balázs: Elrontottuk a végét – videóval

Címkék#Portugália#Tóth Balázs#Cristiano Ronaldo#Magyarország

Magyarország szoros mérkőzésen 3-2-re kikapott Portugáliától a 2026-os vb-selejtező második mérkőzésén. A lefújás után Tóth Balázs értékelte a látottakat a FEOL-nak.

Feol.hu

Először játszhatott tétmérkőzésen a magyar válogatottban Tóth Balázs a Magyarország-Portugália 2026-os vb-selejtezős összecsapáson. A találkozó után felemásan értékelte a látottakat, örült annak, hogy bravúrokat tudott bemutatni, ugyanakkor elmondta, a mérkőzés végét elrontották. A hibákból tanulni fognak és folytatják az építkezést, hogy Örményország ellen a lehető legjobb teljesítményt nyújthassák majd.

tóth balázs
Tóth Balázs mintha egy festményt látott volna amikor meglátta Cristiano Ronaldót
Fotó: Kelemen Kornél

Tóth Balázs mintha egy festményt látott volna

Természetesen Cristiano Ronaldo és a portugál sztárok jelenléte, valamint a fantasztikus magyar szurkolósereg Tóth Balázst is magával ragadta. A Videoton és a Puskás Akadémia korábbi, a Blackburn jelenlegi kapusa a Real Madrid korábbi sztárjáról úgy beszélt:

Mintha egy festményt láttam volna, olyan volt találkozni vele

– fogalmazott a nagyszerű teljesítménnyel előrukkoló kapus.

A bravúrt bravúrra halmozó futballista teljes nyilatkozatát az alábbi videóban tekinthetik meg.

 

