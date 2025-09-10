4 órája
Tóth Balázs: Elrontottuk a végét – videóval
Magyarország szoros mérkőzésen 3-2-re kikapott Portugáliától a 2026-os vb-selejtező második mérkőzésén. A lefújás után Tóth Balázs értékelte a látottakat a FEOL-nak.
Először játszhatott tétmérkőzésen a magyar válogatottban Tóth Balázs a Magyarország-Portugália 2026-os vb-selejtezős összecsapáson. A találkozó után felemásan értékelte a látottakat, örült annak, hogy bravúrokat tudott bemutatni, ugyanakkor elmondta, a mérkőzés végét elrontották. A hibákból tanulni fognak és folytatják az építkezést, hogy Örményország ellen a lehető legjobb teljesítményt nyújthassák majd.
Tóth Balázs mintha egy festményt látott volna
Természetesen Cristiano Ronaldo és a portugál sztárok jelenléte, valamint a fantasztikus magyar szurkolósereg Tóth Balázst is magával ragadta. A Videoton és a Puskás Akadémia korábbi, a Blackburn jelenlegi kapusa a Real Madrid korábbi sztárjáról úgy beszélt:
Mintha egy festményt láttam volna, olyan volt találkozni vele
– fogalmazott a nagyszerű teljesítménnyel előrukkoló kapus.
A bravúrt bravúrra halmozó futballista teljes nyilatkozatát az alábbi videóban tekinthetik meg.