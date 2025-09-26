Botrányos döntést hozott az angol Labdarúgóliga – Tóth Balázs is érintett

A múlt hét szombaton játszott Blackburn Rovers-Ipswich Town angol másodosztályú bajnoki mérkőzésen a hazaiak a 49. percben emberelőnybe kerültek Jacob Greaves kiállítása után, majd Todd Cantwell révén büntetőből megszerezték a vezetést. A találkozó második félidejében az óriási eső teljesen eláztatta a pályát, így a játékvezető a 80. percben félbeszakította a találkozót, amely ezt követően nem folytatódott. Az EFL vitatott döntést hozott meg a mérkőzés folytatására vonatkozóan. Amely előtt Tóth Balázs csapata és szurkolói jelenleg értetlenül állnak.

A Videotonban, és a Puskás Akadémiában is megforduló Tóth Balázs kiváló formában védett az Ipswich elleni bajnokin.

Fotó: Richard Martin-Roberts - CameraSport

Újra kell játszania teljes egészében az Ipswich elleni bajnokit Tóth Balázséknak

Az angol Labdarúgóliga határozatában úgy döntött, hogy az esőzés miatt félbeszakadt bajnoki mérkőzést az elejétől kezdve újra kell játszania a két együttesnek. A liga tanács hangsúlyozta, hogy a döntés nem volt egyszerű, és a jövőre nézve szeretnének a klubokkal közösen új útmutatót kialakítani a mérkőzések megszakítása esetére. Az új időpontot a későbbiekben jelentik be. A Blackburn a hírek szerint fellebbezést fog benyújtani a döntés ellen.