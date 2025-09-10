Történelmi magyar siker született Siófokon

A mezőny igazán impozáns volt: itt volt a kétszeres világbajnok Aivars Smaukstelis, a tavalyi győztes Adam Roskovszki, a liga jelenlegi éllovasa, a holland Kevin Hazeleger, a tavalyi harmadik helyezett Evans Nana Ghánából, valamint az amerikai közönségkedvenc, Brian Krichton. A világ 12 legerősebb sportolóját a magyar versenyzők, Juhász Péter és a polgárdi Kovács Ferenc egészítették ki – áll a Premium Group Hungary által küldött közleményben.

Népes mezőny gyűlt össze Siófokon

Fotó: CsurgoPhotography

A program már csütörtökön elindult, kulturális bemutatók, bor- és pezsgőkóstolók, hajózás, és hagyományos magyaros vendéglátás várta a sportolókat. A szombati verseny a természet erőivel szemben indult nagy küzdelemmel. Óriási volt a szél, így a kalózhajóhúzást nem tudták megtartani.

A Vikingnyomásban hatalmas csata bontakozott ki. A tavalyi győztes Roskovszki és Juhász Péter sokáig fej fej mellett haladtak, 15-15 ismétléssel holtversenyben álltak, ám végül a szerb Albin Hassanovic bizonyult a legjobbnak 16 ismétléssel. A Magasbadobás óriási izgalmakat tartogatott: 22–30 kg-os homokzsákokat kellett 430 centiméter magasra átdobni. Sorra dőltek meg az időrekordok, de végül a hazai közönség legnagyobb örömére Juhász Péter fantasztikus teljesítménnyel megnyerte a számot. A polgárdi Kovács Ferenc egyéni csúcsot állított be, ami szintén nagy tapsot kapott.

Nagy volt a küzdelem a végső győzelemért

Fotó: CsurgoPhotography

A Zsákcipelésben 100–140 kg-os zsákokat kellett 8,5 méteres távon egy teherautó platójára feljuttatni. A páros küzdelmekben hatalmas csaták születtek, a győzelmet végül a ghánai Evans Nana szerezte meg. Az utolsó versenyszám, a Hordópakolás mindent eldöntött. A feladat: hat hordót kellett 100-tól egészen 200 kg-ig terjedő súlyban egyre magasabbra pakolni. A tét óriási volt: ha Juhász Péter mind a hat hordót felteszi, első magyarként nyerhet Strongman Champions League-fordulót. Ha csak ötig jut, még a dobogóról is lemarad. A közönség lélegzet-visszafojtva figyelte a pillanatot – és Péter megállíthatatlan volt! Egyesével emelte magasba a hordókat, végül mind a hat a helyére került. Amikor a 200 kg-os utolsó hordót is a célba juttatta, a színpad tetején kezeit az ég felé emelve ünnepelte történelmi sikerét – áll a közleményben.