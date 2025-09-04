Megye II. 38 perce

Tiszta lappal indulnak

A vármegyei II. osztályú labdarúgó bajnokságban szeptember első hétvégéjén indulnak a bajnoki küzdelmek. Északon és Délen a tavalyi bajnokok, a Bakonycsernye és a Polgárdi csapatai továbbra is meghatározó tagjai lesznek a másodosztálynak.

A Mányi TK (fehér) a Szárt fogadja, míg a Mór II. (kék) Bodajkon indítja a szezont Fotó: Kricskovics Antal

ÉSZAKI CSOPORT 2025. szeptember 6., szombat, 16:30

Mányi TK – Szár KSE, Velence – Fehérvárcsurgó

2025. szeptember 7., vasárnap, 16:30

Bodajk SE – Mór II., Pusztavám-Jüllich – Bakonycsernye, Etyek – Puskás Akadémia III., Vál – Pátka. DÉLI CSOPORT 2025. szeptember 7., vasárnap, 16:30

Aba-Sárvíz – Kisláng, Pákozd – Polgárdi VSE, Baracs SE – Előszállás, Nagykarácsony – Beloiannisz, LMSK – Sárszentmihály-Masterplast, Nagyvenyim – Lajoskomárom II.

Szabadnapos: Seregélyes-Sárosd II.

