Megye II.

38 perce

Tiszta lappal indulnak

A vármegyei II. osztályú labdarúgó bajnokságban szeptember első hétvégéjén indulnak a bajnoki küzdelmek. Északon és Délen a tavalyi bajnokok, a Bakonycsernye és a Polgárdi csapatai továbbra is meghatározó tagjai lesznek a másodosztálynak.

Káldor András


A Mányi TK (fehér) a Szárt fogadja, míg a Mór II. (kék) Bodajkon indítja a szezont

Fotó: Kricskovics Antal

ÉSZAKI CSOPORT

2025. szeptember 6., szombat, 16:30
Mányi TK – Szár KSE, Velence – Fehérvárcsurgó
2025. szeptember 7., vasárnap, 16:30
Bodajk SE – Mór II., Pusztavám-Jüllich – Bakonycsernye, Etyek – Puskás Akadémia III., Vál – Pátka.

DÉLI CSOPORT

2025. szeptember 7., vasárnap, 16:30
Aba-Sárvíz – Kisláng, Pákozd – Polgárdi VSE, Baracs SE – Előszállás, Nagykarácsony – Beloiannisz, LMSK – Sárszentmihály-Masterplast, Nagyvenyim – Lajoskomárom II.
Szabadnapos: Seregélyes-Sárosd II.

 

