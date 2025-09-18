szeptember 18., csütörtök

Kosárlabda

39 perce

Győzelem a Tisza-partiak ellen

Címkék#Tisza#SZTE-Szedeák#kosárlabda#Alba Fehérvár

Újabb felkészülési mérkőzésen van túl az Alba Fehérvár kosárlabda csapata. Lluis Riera Martí legénysége a Tisza-parton lépett pályára.

Feol.hu

Az Alba Fehérvár az SZTE-Szedeák otthonában lépett parkettre szerdán. A székesfehérváriak centerek nélkül utaztak a Tisza-partra, ugyanis Omenaka Godwin és Isaiah Philmore kisebb sérülés, míg Filipovic Stefan betegség miatt hagyta ki a találkozót.

Lluis Riera Martí (jobbra) legénysége ezúttal a Tisza-parton aratott sikert
Lluis Riera Martí (jobbra) legénysége ezúttal a Tisza-parton aratott sikert
Forrás: Alba Fehérvár / Facebook

Borzalmas kezdés a Tisza-parton

A sok hiányzó miatt Tanner Stuckman és Osztoics Márk töltötte be az ötös posztot, ami további változásokhoz vezetett, hiszen Németh Ákos – aki az Alba Fehérvár gokart versenyét is megnyerte, a részleteket IDE KATTINTVA tekintheti meg – és Isaiah Bigelow erőcsatárként került pályára. A felborított keret az első negyedben érezhető volt a kék mezesek játékán, rengeteg volt a védelmi hiba, a szegediek sokszor úgy mentek át rajtuk, mint kés a vajon, 35-25. A második tíz perc már sokkal jobban nézett ki, stabilizálódott a védelem, igaz ennek érdekében a támadópotenciál is visszább esett, de végül sikerült egy keveset faragni a tízpontos hátrányból, 56-48

A félidőben Lluis Riera Martí fiai összekapták magukat, egyre jobban átvették az irányítást, a Szedeák játéka akadozott. Pongó Marcell ihletett formájának is köszönhetően már csak leheletnyi előnye volt a hazaiaknak, 72-68. Az utoló negyedben hamar felzárkózott az Alba Fehérvár, bár a vendéglátók mindent megtettek, hogy visszaszerezzék az előnyt, már nem tudták kizökkenteni az ellenfelet, a Fejér vármegyeiek végül 90-95-re diadalmaskodtak. A csapat legjobbja Pongó Marcell volt, aki 27 pontot szerzett, őt Vojvoda Dávid és Stuckman követte 18-18 ponttal, de Bigelow is hozzátett 17-et a közöshöz. 

 

 

