A „durva” célok éltetik
Nagy valószínűséggel a megyei labdarúgásban járatosak jól ismerik és elismerik Tanárki Mihály pályafutását, aki 38 esztendősen még aktív futballista, edző, ám emellett hosszú évek óta triatlonozik, és most Ausztriában, Bad Radkersburgban az UltraTriatlon Világkupán dupla triatlonban a legjobb magyarként 4. helyet érte el.
Már a labdarúgásban elért eredménysora is figyelemre méltó, hiszen húszéves pályafutása alatt 640 mérkőzésen lépett pályára, és 470 alkalommal juttatta a gólvonal mögé a labdát. Igen ám, de nemcsak a fociban teljesedik ki az amúgy civilben a Szent István Szakképző Iskolában testnevelő tanárként tevékenykedő Tanárki Mihály, hanem a futás, úszás, valamint a kerékpározás kombóban, azaz a triatlonban.
– A csapatsportokban mindig vannak olyan momentumok, amelyeket nehezen fogad el az ember – kapufára, vagy fölé ment a labda, esetleg a bíró nem fújta be a 11-est, a csapattársad nem passzolt. Nekem ezért is jött először a futás, majd az úszás és a kerékpározás, itt aztán tényleg nem okolhatok senkit, az eredmények száz százalékban rajtam múlnak. Emiatt lett számomra szimpatikus, mert nincs, akit hibáztassak, és nem lehet a kifogások mögé elbújni! Ha jól szerepelsz, akkor azt is magadnak köszönheted, amennyiben rosszul azt is. Itt nincs olyan, hogy szerencséd volt, illetve nem mindig van mellettem Fortuna. Az ember egyedül a saját maga sikerének a kovácsa! – tudtuk meg.
Javarészt egyedül edz, hajnalban kel, elmegy úszni, futni, vagy akár biciklizni. Leginkább azt szereti ebben, hogy nincsenek kötöttségek, és ha úgy érzi, akkor növeli az edzésidőt. Nem véletlenül vallja azt, hogy amit beleteszel, azt tudod belőle kivenni!
– Nincsenek csodák benne, amennyiben keményen dolgozol, akkor az meglátszik, és profitálni lehet ebből! – tette hozzá.
A triatlon 10-12 éve lépett be az életébe, először a maraton érdekelte, aztán fokozatosan célként tűzte ki, hogy teljesíti az ironman távját. Elsőként a sima távot szerette volna jó idővel abszolválni. Néhány évvel ezelőtt pedig már a maratonnál nagyobb távokkal kezdett foglalkozni, ezekből futott már 100, illetve 111 kilométert, kerékpárnál sem állt meg 180 kilométernél, hanem egy Balaton-kört tett meg, amely 210 km. Ehhez, ha úgy tartotta kedve hozzáfűzött egy Velencei tó-kört, amely plusz 50 km. Summa summárum elkezdte kifelé tologatni a határait! Az pedig, hogy elinduljon Bad Radkersburgban egy dupla távú versenyen, május környékén körvonalazódott.
– Tisztában voltam azzal, hogy ez nagy erőfeszítést igényel – még tőlem is –, de szeretek komoly célokat kitűzni, mert ez tökéletes motivációt jelent. Rászántam az egész nyaram, az összes szabadidőmet, mert egy ilyen világkupán, rangos nemzetközi mezőnyben való részvétel jelentős hajtóerőt adott. Egy héten legalább 20 órát edzettem, emellett az állóképességemet többek között úgy növeltem, hogy bokszedzéseken vettem részt. Szerencsére jól alakult!
Nem akármilyen távokat kellett teljesítenie, 7,6 kilométer úszás, utána jött 360 km kerékpározás, majd zárásként 84,4 kilométer futás következett. Ez egyáltalán nem volt teljesíthetetlen, de olyan brutális időjárással kellett számolni, amely nem várt akadályokat gördített a versenyző elé. Vihar volt már az úszás alatt is, ez tartott délelőtt tíztől délután egyig. 13 órakor kerékpárra pattant, és másnap hajnalig egyfolytában tekert – természetesen még éjszaka is – alvás nélkül. A sötétben kizárólag magára számíthatott! A párja kísérte el segítőként, amikor kellett ő mellette volt. Meg kell jegyezni azonban, hogy több versenyző mögött egy komplett stáb állt, masszőrrel, étkezési szakemberrel. Kétesélyes az is, hogyha valaki defektet kap, akkor meg tudja-e oldani a problémát, vagy befejezi a versenyt. Tanárki Mihály mondhatni megúszta, mert ugyan volt egy hátsó keréknél kapott kisebb defektje hajnali kettőkor, de, mivel aránylag közel volt, el tudott jutni a szervízpontig. Amennyiben mindez az első kerékkel történik, korántsem ennyire rózsás a helyzet, mert ezt a kereket nagyon kell terhelni, és irtózatosan nehéz vele haladni...
Több mint 24 órán keresztül alvás nélkül versenyzett, felvetődik a kérdés, hogyan lehetett ezt bírni fizikailag és mentálisan?
– Elsősorban fejben kell erősnek lenni, az igaz, hogy bármennyire is erős valaki jöhetnek holtpontok, és ezeket kell valahogy túlélni, átvészelni. Az ember teste valamilyen fokon tiltakozik az egész ellen, de agyban meg kell győzni a testet, hogy nem azért van ott, hogy feladja, illetve nem azért készült annyit. Így aztán a mentális felkészülés elvitathatatlanul legalább annyira lényeges, minthogy jó erőben legyen a versenyző. Mindenesetre a versenyt megelőzően lemodelleztem mindezt, teljes mértékben ugyan nem készített fel, de minden kétséget kizáróan sokat segített.- hangsúlyozta Tanárki.
Litván siker született a 27 indulót számláló Dupla Ironman távon. A hat magyar versenyző mellett német, lengyel, osztrák, szlovák, szlovén, máltai, horvát résztvevők voltak. Ebben, a több profival felálló mezőnyben szerezte meg a negyedik helyet!
– Ritkán vagyok elégedett magammal, de most teljes mértékben ezt mondhatom, mivel a távok teljesítését tűztem ki célul. Az, hogy negyedik lettem egy világkupán, ráadásul legjobb magyarként minden képzeltemet felülmúlta!
A távolabbi tervek még kérdésesek, tudni kell azt, hogy a világkupa utazó cirkuszként működik, több kontinensen is rendeznek versenyeket. A szervezők az eredményem után azt mondták, hogy jövőre várnak a triplán, ez igazán nincs kizárva, bár még azért át kell értékelnem, és esetleg megpróbálom. Az elképzeléseim között szerepel, hogy egyedül lefutom az Ultrabalatont jövő áprilisban. Nem véletlenül, mert mostanában csak úgy érzem jól magam, ha valamilyen „durvább” cél éltet. Nincsenek kizárva a még keményebb versenyek, de előbb ezt a mostanit kell kipihennem.
Iskolájában, munkahelyén pedig egy kollégája meglepetésként készített egy faliújságot, tele fotóival, és a megénekelte sikerét. Persze szinte kivétel nélkül mindenki gratulált, és a diákok is elismerésüket fejezték ki.
– Ha csak egy is emiatt sportolni kezd és egészségesen élni, akkor már megérte az egész! – mondta elérzékenyülve.
Zárásként még annyit – most igazolt Pákozdra a vármegyei II. osztályba, amellett, hogy a klub U16-os csapatnak az edzője, a tetejébe készül a mester diplomájára is.