A „durva” célok éltetik

Már a labdarúgásban elért eredménysora is figyelemre méltó, hiszen húszéves pályafutása alatt 640 mérkőzésen lépett pályára, és 470 alkalommal juttatta a gólvonal mögé a labdát. Igen ám, de nemcsak a fociban teljesedik ki az amúgy civilben a Szent István Szakképző Iskolában testnevelő tanárként tevékenykedő Tanárki Mihály, hanem a futás, úszás, valamint a kerékpározás kombóban, azaz a triatlonban.

Tanárki Mihály

Fotó: Daniel Polly

– A csapatsportokban mindig vannak olyan momentumok, amelyeket nehezen fogad el az ember – kapufára, vagy fölé ment a labda, esetleg a bíró nem fújta be a 11-est, a csapattársad nem passzolt. Nekem ezért is jött először a futás, majd az úszás és a kerékpározás, itt aztán tényleg nem okolhatok senkit, az eredmények száz százalékban rajtam múlnak. Emiatt lett számomra szimpatikus, mert nincs, akit hibáztassak, és nem lehet a kifogások mögé elbújni! Ha jól szerepelsz, akkor azt is magadnak köszönheted, amennyiben rosszul azt is. Itt nincs olyan, hogy szerencséd volt, illetve nem mindig van mellettem Fortuna. Az ember egyedül a saját maga sikerének a kovácsa! – tudtuk meg.

Javarészt egyedül edz, hajnalban kel, elmegy úszni, futni, vagy akár biciklizni. Leginkább azt szereti ebben, hogy nincsenek kötöttségek, és ha úgy érzi, akkor növeli az edzésidőt. Nem véletlenül vallja azt, hogy amit beleteszel, azt tudod belőle kivenni!

– Nincsenek csodák benne, amennyiben keményen dolgozol, akkor az meglátszik, és profitálni lehet ebből! – tette hozzá.