Gyász

2 órája

Gyászol Takács Boglárka

Címkék#ARAK#Könye Irma#BHSE#Takács Boglárka

A tegnapi nap során 71 éves korában elhunyt Könye Irma, a Budapesti Honvéd Sportegyesület edzője, a magyar atlétika egyik meghatározó alakja. A móri születésű, ARAK nevelésű atléta, Takács Boglárka is gyászolja a BHSE mesterét.

Takács Boglárka Instagram-történetben emlékezett meg az edzőlegendáról.

Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI

Könye Irma 1969 óta tartozott a BHSE kötelékébe, idén májusban a Budapesti Honvéd Sportegyesületért-díjat vehetett át. Hosszan tartó súlyos betegség után a tegnapi napon elhunyt.  A korábbi ARAK nevelésű sprinter, Takács Boglárka egy 24 órán át elérhető Instagram-történetben búcsúzott az edzőlegendától

Takács Boglárka
Könye Irénről Takács Boglárka is megemlékezett.
Fotó: honved.hu

 

 

„Drága Irma néni" – áll a történet szövegében.

 

