2 órája
Gyászol Takács Boglárka
A tegnapi nap során 71 éves korában elhunyt Könye Irma, a Budapesti Honvéd Sportegyesület edzője, a magyar atlétika egyik meghatározó alakja. A móri születésű, ARAK nevelésű atléta, Takács Boglárka is gyászolja a BHSE mesterét.
Takács Boglárka Instagram-történetben emlékezett meg az edzőlegendáról.
Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI
Könye Irma 1969 óta tartozott a BHSE kötelékébe, idén májusban a Budapesti Honvéd Sportegyesületért-díjat vehetett át. Hosszan tartó súlyos betegség után a tegnapi napon elhunyt. A korábbi ARAK nevelésű sprinter, Takács Boglárka egy 24 órán át elérhető Instagram-történetben búcsúzott az edzőlegendától
„Drága Irma néni" – áll a történet szövegében.