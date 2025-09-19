Gyászol Takács Boglárka

Könye Irma 1969 óta tartozott a BHSE kötelékébe, idén májusban a Budapesti Honvéd Sportegyesületért-díjat vehetett át. Hosszan tartó súlyos betegség után a tegnapi napon elhunyt. A korábbi ARAK nevelésű sprinter, Takács Boglárka egy 24 órán át elérhető Instagram-történetben búcsúzott az edzőlegendától

Könye Irénről Takács Boglárka is megemlékezett.

Fotó: honved.hu

„Drága Irma néni" – áll a történet szövegében.