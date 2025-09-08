szeptember 8., hétfő

AdriennMária névnap

22°
+29
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sportágválasztó

1 órája

Sok látogatót vonzott a Nagy légiós sportágválasztó és családi nap

Címkék#Tác#sportegyesület#családi nap

Negyedik alkalommal rendezték meg a népszerű eseményt. A táci IV. Castrum A nagy légiós sportágválasztó és családi napra rengeteg család látogatott el, ahol a gyerekeknek és a szülőknek lehetősége volt megismerkedni a hagyományőrző és sportegyesületekkel.

Szabó Zsolt

Negyedik alkalommal rendezte meg vasárnap a Honvéd Szondi SE, az iGenerációért Egyesület, a Fiatal Civil Kurázsi Egyesület a Tác külterületén található Gorsium Régészeti Parkkal együttműködésben nagyszabású sportos családi- és hagyományőrző napját. Idén kiemelt szerepet kapott a huszárság bemutatása.

Tác
Rengetegen látogattak ki a A táci IV. Castrum A nagy légiós sportágválasztó és családi napra. 
Fotó: Nagy Norbert

A délután 16 óráig tartó program során a családoknak lehetőségük volt megismerkedni és kipróbálni a kitelepült a hagyományőrző, valamint sportegyesületekkel is, többek között a MÁV Előre ökölvívó szakosztályával, valamint  lehetőség volt kipróbálni az íjászatot is. 

IV. Castrum A nagy légiós sportágválasztó és családi nap

Fotók: Nagy Norbert

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu