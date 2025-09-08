Sok látogatót vonzott a Nagy légiós sportágválasztó és családi nap

Negyedik alkalommal rendezte meg vasárnap a Honvéd Szondi SE, az iGenerációért Egyesület, a Fiatal Civil Kurázsi Egyesület a Tác külterületén található Gorsium Régészeti Parkkal együttműködésben nagyszabású sportos családi- és hagyományőrző napját. Idén kiemelt szerepet kapott a huszárság bemutatása.

Rengetegen látogattak ki a A táci IV. Castrum A nagy légiós sportágválasztó és családi napra.

Fotó: Nagy Norbert

A délután 16 óráig tartó program során a családoknak lehetőségük volt megismerkedni és kipróbálni a kitelepült a hagyományőrző, valamint sportegyesületekkel is, többek között a MÁV Előre ökölvívó szakosztályával, valamint lehetőség volt kipróbálni az íjászatot is.