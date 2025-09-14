Legyőzték Turós Arnold tanítványát, Radics Petit a Sztárboxban

A Sztárbox férfi nehézsúlyú összecsapásán az első menetében Lakatos László rögtön több pontos találatot vitt be Radics Peti ellen, aki többször is kifordult, emiatt a mérkőzés vezetője többször is figyelmezte a youtubert. Lakatos többször is sarokba szorította Radicsot, és szinte szóhoz sem jutott a menet végéig.

Lakatos László (balra) végig uralta a Radics Peti elleni összecsapást a sztárbox második adásában.

Fotó: RTL

A szünetben Turós Arnold tanácsait megfogadva Radics Peti párszor igen erőteljes ütést vitt be, azonban továbbra is Lakatos László volt fölényben, és a fáradság jelei is megmutatkoztak a youtuberen. A harmadik menetben folytatódott tovább az erőfölény a szorítóban, így a Fehérvár Küzdősport SE edzője bedobta a törölközőt, így technikai KO-val győzött Lakatos László.

A székesfehérvári fizikus is szorítóba lép Sztárboxban

A sztárboxban ringbe száll Molnár Janka Sára fizikus is, aki Som-Balogh Edina színésznő ellen küzd meg női könnyűsúlyban.Valamint férfi könnyűsúlyban a Videoton és a Puskás Akadémia egykori játékosa, Lencse László is megméretteti magát a Hooligans frontembere, Ördög Tibor „Csipa" ellen.