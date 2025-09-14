szeptember 14., vasárnap

Sztárbox

1 órája

Legyőzték Turós Arnold tanítványát, Radics Petit a Sztárboxban

Címkék#Sztárbox#Lakatos László#nehézsúlyú#humorista#Turós Arnold#Molnár Janka Sára#Fehérvár Küzdősport SE

Kemény pofonok csattantak nehézsúlyban. A Fehérvár Küzdősport SE edzője, Turós Arnold által felkészített youtuber, Radics Peti sima vereséget szenvedett Lakatos László humorista ellen a Sztárbox második adásában.

Szabó Zsolt

A Sztárbox férfi nehézsúlyú összecsapásán az első menetében Lakatos László rögtön több pontos találatot vitt be Radics Peti ellen, aki többször is kifordult, emiatt a mérkőzés vezetője többször is figyelmezte a youtubert. Lakatos többször is sarokba szorította Radicsot, és szinte szóhoz sem jutott a menet végéig.

Sztárbox
Lakatos László (balra) végig uralta a Radics Peti elleni összecsapást a sztárbox második adásában.
Fotó: RTL

A szünetben Turós Arnold tanácsait megfogadva Radics Peti párszor igen erőteljes ütést vitt be, azonban továbbra is Lakatos László volt fölényben, és a fáradság jelei is megmutatkoztak a youtuberen. A harmadik menetben folytatódott tovább az erőfölény a szorítóban, így a Fehérvár Küzdősport SE edzője bedobta a törölközőt, így technikai KO-val győzött Lakatos László.

A székesfehérvári fizikus is szorítóba lép Sztárboxban

A sztárboxban ringbe száll  Molnár Janka Sára fizikus is, aki  Som-Balogh Edina színésznő ellen küzd meg női könnyűsúlyban.Valamint férfi könnyűsúlyban a Videoton és a Puskás Akadémia egykori játékosa, Lencse László is megméretteti magát a Hooligans frontembere, Ördög Tibor „Csipa" ellen.

 

 

