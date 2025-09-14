Váratlan bejelentés – a Videoton egykori játékosa ringbe száll a Sztárboxban

Vasárnap a Radics Péter,Lakatos László összecsapás előtt az est műsorvezetője, Szujó Zoltán bejelentette, hogy a felkészülés során megsérült Fenyő Iván helyére a tartalékok közül a Videotonnal 2011-ben magyar bajnoki címet szerző, valamint a Puskás Akadémiában is pályára lépő Lencse László ugrik be férfi könnyűsúlyban. Ellenfele, a Hooligans frontembere, Ördög Tibor azaz „Csipa" lesz a Sztárboxban.

Lencse László ringbe száll a Sztárboxban.

Fotó: mtk.hu

Számos székesfehérvári szál találató a Sztárboxban

A már említett Radics Pétert a Fehérvár Küzdősport SE vezetője, Turós Arnold készíti fel, aki tavaly Berki Mazsival megnyerte a női könnyűsúly küzdelmeit. Valamint ringbe száll Molnár Janka Sára is, aki Som-Balogh Edina színésznő ellen küzd meg női könnyűsúlyban.