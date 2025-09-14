2 órája
Váratlan bejelentés – a Videoton egykori játékosa ringbe száll a Sztárboxban
Váratlan bejelentésre került sor vasárnap este. A Sztárbox című műsorban férfi könnyűsúlyban Fenyő Iván sérülése miatt a Videoton és a Puskás Akadémia játékosa, Lencse László száll majd ringbe a Hooligans frontemberével, Ördög Tibor „Csipa" ellen.
Vasárnap a Radics Péter,Lakatos László összecsapás előtt az est műsorvezetője, Szujó Zoltán bejelentette, hogy a felkészülés során megsérült Fenyő Iván helyére a tartalékok közül a Videotonnal 2011-ben magyar bajnoki címet szerző, valamint a Puskás Akadémiában is pályára lépő Lencse László ugrik be férfi könnyűsúlyban. Ellenfele, a Hooligans frontembere, Ördög Tibor azaz „Csipa" lesz a Sztárboxban.
Számos székesfehérvári szál találató a Sztárboxban
A már említett Radics Pétert a Fehérvár Küzdősport SE vezetője, Turós Arnold készíti fel, aki tavaly Berki Mazsival megnyerte a női könnyűsúly küzdelmeit. Valamint ringbe száll Molnár Janka Sára is, aki Som-Balogh Edina színésznő ellen küzd meg női könnyűsúlyban.