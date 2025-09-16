A Sztárbox mellett Nagyberkiben volt jelenése a Fehérvár Küzdősport SE ökölvívóinak

A szombati napon hárman léptek a kötelek közé a Fehérvár Küzdősport SE fiatal ökölvívói közül. U13, 46 kg-ban Schneider-Zaj Áron 2. menetben kiütötte ellenfelét és az aranyérem mellé megkapta a legjobb U13-as versenyző különdíját is.U17, 66 kg-ban Turós Levente a 70 kg-os válogatott társa ellen küzdött meg és fölényes győzelmet aratott. Levi teljesítményével kiérdemelte az egész verseny legjobb versenyzője különdíját is. U17 60 kg Nagy Benedek vereséget szenvedett egy válogatott versenyzőtől, de az OB előtt nagyon hasznos küzdelem volt számára. Az egyesületből jelen voltak még Balog Lénárd, László Martin, Appel Noela, Bachmann Viktória is, akik edzőmérkőzéseket vívtak a megmérettetés során. Vasárnap pedig a Sztárbox című tévéműsorban volt érdekeltsége a Fehérvár Küzdősport SE-nek.

Eredményesen zártak a Szalacska Kupán Turós Arnold tanítványai, vasárnap pedig már a Sztárboxban jelenésük.

Fotó: Turós Arnold

Borbély Norbert és Turós Levente bemutató meccset vívott a Sztárbox szorítójában.

A műsor kezdése előtt, amatőr ökölvívó mérkőzések szórakoztatták a közönséget amelyen két fehérvári ökölvívó is ringbe lépett. Turós Levente és Borbély Norbert bemutató mérkőzést játszottak. A főmérkőzések során férfi nehézsúlyban volt érdekelt a Fehérvár Küzdősport SE, az ismert youtubert, Radics Petit Turós Arnold készítette fel a Lakatos László humorista ellen. Az összecsapásról részletesebb beszámoló ITT olvasható.

