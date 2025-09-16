szeptember 16., kedd

Edit névnap

18°
+24
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ökölvívás

2 órája

A Sztárbox mellett Nagyberkiben volt jelenése a Fehérvár Küzdősport SE ökölvívóinak

Címkék#Turós Levente#Sztárbox#Lakatos László#Radics Peti#Sztárboksz#Fehérvár Küzdősport SE

Mozgalmas napokat tudhat maga mögött a Turós Arnold által vezetett Fehérvár Küzdősport SE. A hétvégén szombaton Nagyberkiben a Szalacska Kupán vett részt hét fiatal ökölvívójuk, vasárnap pedig a Sztárboxban az ismert youtuber, Radics Peti lépett a szorítóba.

Szabó Zsolt
A Sztárbox mellett Nagyberkiben volt jelenése a Fehérvár Küzdősport SE ökölvívóinak

A Sztárbox mellett Nagyberkiben is szorítóba léptek a Fehérvár Küzdősport SE sportolói.

Fotó: Turós Arnold

A szombati napon hárman léptek a kötelek közé a Fehérvár Küzdősport SE fiatal ökölvívói közül. U13, 46 kg-ban  Schneider-Zaj Áron 2. menetben kiütötte ellenfelét és az aranyérem mellé megkapta a legjobb U13-as versenyző különdíját is.U17, 66 kg-ban Turós Levente a 70 kg-os válogatott társa ellen küzdött meg és fölényes győzelmet aratott. Levi teljesítményével kiérdemelte az egész verseny legjobb versenyzője különdíját is. U17 60 kg Nagy Benedek vereséget szenvedett egy válogatott versenyzőtől, de az OB előtt nagyon hasznos küzdelem volt számára. Az egyesületből jelen voltak még Balog Lénárd, László Martin, Appel Noela, Bachmann Viktória is, akik edzőmérkőzéseket vívtak a megmérettetés során. Vasárnap pedig a Sztárbox című tévéműsorban volt érdekeltsége a Fehérvár Küzdősport SE-nek.

Sztárbox
Eredményesen zártak a Szalacska Kupán Turós Arnold tanítványai, vasárnap pedig már a Sztárboxban jelenésük.
Fotó: Turós Arnold

Borbély Norbert és Turós Levente bemutató meccset vívott a Sztárbox szorítójában.

A műsor kezdése előtt,  amatőr ökölvívó mérkőzések szórakoztatták a közönséget  amelyen két fehérvári ökölvívó is ringbe lépett. Turós Levente és Borbély Norbert bemutató mérkőzést játszottak. A főmérkőzések során férfi nehézsúlyban volt érdekelt a Fehérvár Küzdősport SE, az ismert youtubert, Radics Petit Turós Arnold készítette fel a Lakatos László humorista ellen. Az összecsapásról részletesebb beszámoló ITT olvasható.
 

 

 


 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu