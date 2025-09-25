szeptember 25., csütörtök

Megye II

1 órája

Szomszédvári rangadó Csernyén

Címkék#megyefoci#meccs#foci

A 4. forduló következik a vármegyei II. osztályú labdarúgó bajnokságban. Északon a Bakonycsernye hazai pályán előzheti meg a Mór II. csapatát, amennyiben legyőzi, a listavezető PAFC III. pedig jó eséllyel megtarthatja első helyét a Mánnyal szemben. Délen a Beloiannisz tovább növelheti előnyét, ha a Pákozd otthonából hazaviszi a pontokat, míg az őket üldözők közül a Polgárdi nem lép pályára a hétvégén, a Nagyvenyimre nehéz kilencven perc vár Nagykarácsonyban, és a Lajoskomárom II. is kiegyenlített meccsre számíthat a Baracssal szemben.

Káldor András
Szomszédvári rangadó Csernyén

A Beloiannisz csapata (fekete-fehér) tavasszal a hajrában győzte le a Pákozdot

Fotó: Fehér Gábor

ÉSZAKI CSOPORT

2025. szeptember 27., szombat, 16:00    
Velence (10.) – Szár KSE (7.), Bakonycsernye (3.) – Mór II. (2.), Puskás Akadémia III. (1.) – Mányi TK (11.)

2025. szeptember 28., vasárnap, 16:00
Vál (8.) – Etyek (5.), Pátka (4.) – Pusztavám-Jüllich (9.), Fehérvárcsurgó (6.) – Bodajk SE (12.)

DÉLI CSOPORT

2025. szeptember 28., vasárnap, 16:00
LMSK (5.) – Kisláng (9.), Nagykarácsony (8.) – Nagyvenyim (3.), Lajoskomárom II. (4.) – Baracs SE (7.), Sárszentmihály-Masterplast (13.) – Seregélyes-Sárosd II. (12.), Pákozd (11.) – Beloiannisz (1.), Előszállás (6.) – Aba-Sárvíz (10.)

Szabadnapos: Polgárdi VSE (2.)


 

 

