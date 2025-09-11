szeptember 11., csütörtök

Megye II

25 perce

Szomszédvári csatározás Csernyén

Címkék#Pusztavám-Jüllich#ÉSZAKI CSOPORT#Aba-Sárvíz

A 2. forduló következik a vármegyei II. osztályú labdarúgó bajnokságban. Északon a vereséggel nyitó címvédő Bakonycsernye a tavaly még I. osztályú Bodajkot fogadja, a remekül kezdő Pusztavám-Jüllich pedig Felcsútra látogat. Délen küzdelmes, jó mérkőzésre van kilátás Polgárdiban, ahol az Aba-Sárvíz vendégeskedik, míg igencsak nagy csatára lehet számítani a csoport rangadóján, Beloianniszban.

Káldor András
Szomszédvári csatározás Csernyén

A Beloiannisz (fekete-fehér) nagy csatára számíthat majd a Baracs elleni rangadón

Fotó: Kricskovics Antal / FMH

ÉSZAKI CSOPORT

2025. szeptember 14., vasárnap, 16:30
Bakonycsernye (12.) – Bodajk SE (8.), Pátka (2.) – Velence (5.), Fehérvárcsurgó (4.) – Etyek (11.), Puskás Akadémia III. (3.) – Pusztavám-Jüllich (1.), Mór II. (9.) – Mányi TK (6.), Vál (10.) – Szár KSE (7.).

DÉLI CSOPORT
2025. szeptember 13., szombat, 16:30

Beloiannisz (3.) – Baracs SE (6.)
2025. szeptember 14., vasárnap, 16:30

Lajoskomárom II. (12.) – LMSK (4.), Nagykarácsony (11.) – Sárszentmihály-Masterplast (9.), Előszállás (7.) – Seregélyes-Sárosd II. (8.), Polgárdi VSE (2.) – Aba-Sárvíz (5.), Kisláng (10.) – Nagyvenyim (1.)

Szabadnapos: Pákozd (13.).

