Szoboszlai Dominik szerint itthon lehet rizikózni

Eseménydús időszakon megy keresztül Szoboszlai Dominik, hiszen lassan egy hónapja édesapaként is helyt kell állnia, emellett klubjában a Liverpoolban is új kihívásokkal kell szembenézzen, hiszen Jeremy Frimpong sérülése miatt Arne Slot jobbhátvédként számolt vele a legutóbbi két meccsen. Az M4 Sportnak adott interjújában elárulta, nehéznek érzi az elmúlt heteket.

Szoboszlai Dominik a világbajnoki álmairól is beszélt

„Teljesen más dolgokkal szembesülök. Nem volt még rá példa, hogy akár ilyen pozícióban játszottam volna, akár mikor hazamegyek, nem kettesben vagyunk, hanem hárman most már. De nagyon jó érzés. A pályán is egész életemben szerettem kihívásokat tenni magam elé, most az élet is adott egyet" – árulta el a válogatott csapatkapitánya.

Szoboszlai Dominik kitért az Arsenal ellen lőtt szabadrúgásgóljára is, – amit ide kattintva tekinthet meg – kiemelte, remek érzés egy olyan csapat ellen betalálni, amely az elmúlt években az egyik legnagyobb riválisa volt a Liverpoolnak.

Bárcsak minden meccsen átélhetném

Szoboszlai Dominik az Arsenal elleni meccs után már a válogatottra koncentrált

A magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya elárulta, hogy a lefújást követően még egy-két óráig foglalkozott a góljával, viszont már aznap este a nemzeti csapatra kezdett koncentrálni.

Készülni kell a szombatra. Elég nagy feladat áll előttünk, sok odafigyelést igényel

– tette hozzá a labdarúgó.

Szoboszlai Dominik elmondta, a csapaton belül mindenkinek egyértelmű, hogy mi a cél, mi az az álom, amiért minden egyes nap oda kell tenniük magukat.

„Mindenkire szükség van. Láthatjuk, nagyon gyorsan megtörténhet a baj, Séfi kidőlt, és nem mondok butaságot, ha azt mondom, hogy egy kezdőjátékos esett most ki" – hangsúlyozta a középpályás.

Ezt követően mesélt a világbajnoki álomról is.

„Nagyon sokat gondolkodok rajta. Még akkor is, ha Liverpoolban vagyok. Nagy álmom, hogy olyan teljesítményt nyújtsunk, ami örökké emlékezetes lehet. De azért a földön kell maradnunk, és látni a realitást: hogy egy olyan portugál csapattal játszunk, amelyet nem kell bemutatni, és egy olyan ír csapattal, amelynek a fele a Premier League-ben játszik, és aztán az örményekkel, akiknek ugyanúgy megvannak a jó játékosaik, jó csapatuk. Úgyhogy nem lesz egyszerű, de megpróbáljuk a lehető legtöbbet kihozni belőle" – tette hozzá Szoboszlai.