1 órája
Szoboszlai Dominik mentette meg a Liverpoolt – videóval
Elképesztő mérkőzésen 3-2-re megverte az Atlético Madridot a Liverpool a Bajnokok Ligája főtáblájának első fordulóban. A spanyolok kétgólos hátrányból álltak fel, azonban ekkor érkezett Szoboszlai Dominik...
A Bajnokok Ligája főtáblájának első fordulójában az Atlético Madrid látogatott a Szoboszlai Dominikot is foglalkoztató Liverpool otthonába. A Vörösök remekül kezdték a meccset, már a 6. percben kétgólos előnyre tettek szert, ekkor úgy tűnt el is döntötték a találkozót, azonban a Matracosok ezt másképp gondolták
Összeomló Liverpool, hőssé váló Szoboszlai Dominik
Diego Simeone legénysége az első félidő végén szépített Marcos Llorrente révén, a spanyol játékos a 81. percben is beköszönt, ezzel kiegyenlítve a találkozót. Arne Slot fiai mindent megtettek, hogy újra előnybe kerüljenek, azonban sorra puskázták el a lehetőségeket. Már a ráadásban jártunk, amikor is szöglethez jutott a Pool. A sarokrúgást a magyar válogatott csapatkapitánya tekerte középre, ahol érkezett Virgil van Dijk, aki nem hibázott a kapuba tette a labdát, így Szoboszlai Dominik gólpassza győztes momentumnak bizonyult, 3-2. A mesés mozdulatot IDE KATTINTVA tekintheti meg.
Szoboszlai Dominiknak ez volt a 100. mérkőzése a Liverpool szerelésében, ennek részleteiről IDE KATTINTVA olvashat.