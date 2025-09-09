Magyarország-Portugália: Szoboszlai a Puskásban válthatja valóra a legnagyobb álmot

A magyar-portugál vb-selejtező tétje önmagában is óriási, de Szoboszlai Dominik számára a személyes súlya talán még ennél is nagyobb. Gyerekként poszterként csodálta Ronaldót a szobája falán, most viszont szemtől szemben kell bizonyítania ellene. Egy korábbi cikk is hangsúlyozta, hogy ez a magyar - portugál találkozó akár korszakváltó lehet a magyar csapatkapitány pályafutásában - az este, amikor példaképből rivális lett.

Szoboszlai Dominik ma lép pályára a magyar–portugálon példaképe, Cristiano Ronaldo ellen

Forrás: Magyar Nemzet

Szoboszlai Dominik előtt sorsfordító este áll

A szövetségi kapitány, Marco Rossi többször kiemelte, hogy Szoboszlai nemcsak a pályán, hanem a csapaton belül is vezér. A Magyarország- Portugália mérkőzésen ezért különösen nagy teher nehezedik rá: a szakember is bízik benne, hogy játékosa most képes lesz kilépni példaképe árnyékából, és meghatározó teljesítményt nyújtani. A feol.hu felidézte, ahogy 16 évvel ezelőtt a kis Dominik kézen fogva vonult ki a Puskás-stadion gyepére Cristiano Ronaldóval - ma pedig már kapitányként vezeti pályára a válogatottat példaképe ellen.

Szoboszlai Dominik vallomása pörgeti a TikTokot

Már a kezdő sípszó előtt hatalmas hullámokat keltett egy videó, amelyben Szoboszlai arról beszél, mit jelentett számára példaképként a portugál szupersztár. A felvétel percek alatt felkapott lett, milliók figyelik Dominikot - és most minden szem a pályára szegeződik. A hazai sportportálok történelmi pillanatként emlegetik a Ronaldo-Szoboszlai találkozót, máshol pedig a közösségi médiás követéseket és kommentáradatot emelték ki. Egy dologban azonban közös az elemzés: mindenki arra vár, hogy lássa, mire képes a magyar sztár, amikor példaképével kerül szembe a Magyarország-Portugália összecsapáson.

Marco Rossi nagy húzása

Marco Rossi szövetségi kapitány számára dupla tét van: nemcsak Szoboszlai teljesítménye számít, hanem az is, hogy szakmai csapatába most bekerült fia, Simone hogyan "szerepel". Ez talán még személyesebbé teszi számára a Magyarország–Portugália találkozót: két generáció is a pályán van, egy közös álom beteljesülésének küszöbén.

Történelmet írhat ma este

A mai este akár örökre beleíródhat a futballtörténelembe. Nem mindennap adatik meg, hogy egy játékos saját bálványával csapjon össze, ráadásul a válogatott csapatkapitányaként. Ha Szoboszlai vezérként tudja irányítani a magyarokat, miközben példaképével vív meg, az nemcsak a pályafutásának újabb lépcsőfoka lehet, hanem talán egy új korszak kezdete is.