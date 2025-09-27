51 perce
Angliában már rettegnek Szoboszlai Dominiktól, erre a Liverpool is ráerősít
Az elmúlt két évben szép számmal gyűlnek a bombagólok. Szoboszlai Dominik 2023-ban igazolt Liverpoolba, ahol ezidő alatt nem egy szépségdíjas találatot mutatott az angol közönégnek.
Szoboszlai Dominik elhíresült az emberfeletti góljairól, a Liverpoolba igazolása óta lassan mindenki megjegyzi a nevét. Nem csak mi magyarok őrizzük emlékünkben a bombagólokat, most a Liverpool is ezzel riogatja ellenfeleit.
Sok gyönyörű gól fűződik Szoboszlai Dominik nevéhez
A magyar válogatott csapatkapitánya 2023-ban tette át székhelyét Angliába, ahol azóta már Premier League-t is nyert a Liverpoollal és több emlékezetes gólt is szerzett. Napra pontosan két évvel ezelőtt, 2023. szeptember 27-én a Leicester City kapuját vette be egy lehengerlő találattal, az angol klub az X-oldalán fel is idézte a zseniális mozdulatot, ezzel riogatja ellenfeleit.
A szigetországban már több szurkolótábor is retteg a magyar bombázótól, legutóbb az Arsenal szurkolók tapasztalhatták meg, milyen elveszíteni egy meccset egy közes harminc méteres szabadrúgással.