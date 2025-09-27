szeptember 27., szombat

Nem meglepő

51 perce

Angliában már rettegnek Szoboszlai Dominiktól, erre a Liverpool is ráerősít

Címkék#bombagól#Premier League#Szoboszlai Dominik#Liverpool

Az elmúlt két évben szép számmal gyűlnek a bombagólok. Szoboszlai Dominik 2023-ban igazolt Liverpoolba, ahol ezidő alatt nem egy szépségdíjas találatot mutatott az angol közönégnek.

Feol.hu

Szoboszlai Dominik elhíresült az emberfeletti góljairól, a Liverpoolba igazolása óta lassan mindenki megjegyzi a nevét. Nem csak mi magyarok őrizzük emlékünkben a bombagólokat, most a Liverpool is ezzel riogatja ellenfeleit. 

Szoboszlai Dominik igazi bombázóként funkcionál
Forrás: Magyar Nemzet

Sok gyönyörű gól fűződik Szoboszlai Dominik nevéhez

A magyar válogatott csapatkapitánya 2023-ban tette át székhelyét Angliába, ahol azóta már Premier League-t is nyert a Liverpoollal és több emlékezetes gólt is szerzett. Napra pontosan két évvel ezelőtt, 2023. szeptember 27-én a Leicester City kapuját vette be egy lehengerlő találattal, az angol klub az X-oldalán fel is idézte a zseniális mozdulatot, ezzel riogatja ellenfeleit. 

A szigetországban már több szurkolótábor is retteg a magyar bombázótól, legutóbb az Arsenal szurkolók tapasztalhatták meg, milyen elveszíteni egy meccset egy közes harminc méteres szabadrúgással. 

 

