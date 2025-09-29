szeptember 29., hétfő

Labdarúgás

42 perce

Szoboszlai Dominik megmentette egy szurkoló életét

Címkék#Liverpool FC#Premier League#Crystal Palace#Szoboszlai Dominik

Drámai mérkőzésen, a 97. percben kapott ki a Liverpool a Crystal Palace ellen, ezzel elveszítették veretlenségüket a bajnokságban. A találkozó során egy szurkoló rosszul lett, és Szoboszlai Dominik azonnal a segítségre sietett.

Szabó Zsolt

A Premier League 6. fordulójában a Crystal Palace a hosszabbítás utolsó másodperceiben Eddie Nketiah találatával győzték le a Liverpool FC-t a Selhurst Parkban. A találkozó bővelkedett izgalmakban, ám az egyik legdrámaibb eseményre a 14. percben került sor, amelyben Szoboszlai Dominik is érintett volt.

Szoboszlai dominik
Szoboszlai Dominik hőstettéről mindenki elismerően nyilatkozott.
Fotó: NurPhoto

Az angol sajtó és a drukkerek is Szoboszlai Dominik hőstettét méltatják

Egy szurkoló rosszul lett a nézőtéren. Szoboszlai Dominik és csapattársa, Daniel Munoz az elsők között vették észre a bajt, akik rögtön jelezték a játékvezetőnek. Példamutató reakcióját a közönség is díjazta, hangos tapsviharban részesítették a magyar válogatott támadót. Az egyik vezető angol bulvárlap, a Mirror elismerő hangvételben írt az esetről. Kiemelték, hogy Munoz és Szoboszlai szerepe a történtekben túlmutatott a játékon. A futballisták gyors helyzetfelismerése és felelősségteljes döntése hozzájárult ahhoz, hogy a néző időben segítséget kapjon. 

A Liverpool végül drámai módon  kapott ki 2-1-re a Crystal Palacetól, ezzel elveszítették veretlenségüket a bajnokságban. A mérkőzésről szóló beszámoló ezen a linken keresztül érhető el.

 

 

