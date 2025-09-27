szeptember 27., szombat

Labdarúgás

1 órája

Ennyi volt, Szoboszlai Dominikék elvesztették hibátlan mérlegüket

A Premier League 6 fordulójában a Crystal Palace otthonában lépett pályára. A szezon során úgy tűnt nem először a végjátékban ment pontot Szoboszlai Dominik csapata, azonban a 97. percben Eddie Nketiah döntötte el a meccset, 2-1.

Feol.hu

Kőkemény mérkőzés várt a Liverpoolra szombat délután, hiszen a meccs előtt még veretlen Crystal Palace otthonában lépett pályára. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a kezdőtizenegyben kapott helyet. 

Elképesztő végjáték, Szoboszlai Dominikék kikaptak
Forrás:  Origo.hu

A Premier League címvédője nem kezdte túl jól a mérkőzést, bár a labda elsősorban a fehér mezeseké volt, de a hazaiak tudatosan adták azt át. A 9. percben a villámgyors támadásokra építő Crystal Palace Ismaila Sarr góljával került előnybe, amit még az első félidőben megduplázhatott volna, azonban Alisson Becker bravúrt-bravúrra halmozott. 

Szoboszlai Dominikéknak úgy tűnt megint kedvez a végjáték

A londoniak sokáig őrizték az előnyüket, azonban a levegőben benne volt egy liverpooli gól lehetősége, de ez sokáig nem jött össze. Ebben azidényben már sokszor megmutatta Arne Slot legénysége, hogy az utolsó pillanatokig veszélyesek, ezúttal a 87. percben a csereként beálló Federico Chiesa egyenlített, 1-1. Ezt követően úgy tűnt, ismét összejön a Poolnak a mentés, de a 97. percben jött Eddie Nketiah és elvette Szoboszlai Dominikék veretlenségét, 2-1. A magyar válogatott csapatkapitánya gólt vagy gólpasszt ugyan nem jegyzett, de csapata motorjaként az egyik legjobb teljesítményt nyújtotta.

Crystal Palace–Liverpool 2-1 (1-0)

 

