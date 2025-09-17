58 perce
Századossá válhat Szoboszlai Dominik
Szerdán a Bajnokok Ligája főtáblájának első fordulójában az Atlético Madridot fogadja a Liverpool. Szoboszlai Dominik számára különleges lehet az esti összecsapás.
Kedden elkezdődött a 2025-2026-os szezon Bajnokok Ligája főtáblája, ahol a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost is foglalkoztató Liverpool is érdekelt. Az angol bajnoki címvédőre nem vár könnyű feladat, hiszen az Atlético Madridot fogadja az Anfielden.
Szoboszlai Dominik számára különleges meccs lehet
A magyar válogatott csapatkapitánya óriási mérföldkőhöz érkezett, az Atlético Madrid ellen századossá válhat. A középpályás, aki az elmúlt időszakban jobbhátvédként is megmutatta klasszisát 2023-ban igazolt a Vörösökhöz, eddig 99 tétmérkőzésen lépett páyára a klubban. Amennyiben Arne Slot – aki tegnap a székesfehérvári születésű játékos eladásáról is beszélt – vezetőedző pályára küldi az este meccsen, akkor első magyarként 100 meccse lesz a Liverpoolban. Más szempontból is mérföldkőhöz érkezett Szoboszlai Dominik, ugyanis az Atlético elleni lehet a 10. BL meccse a Vörösök mezében.
A Bajnokok Ligája szerdai programja:
Olympiacos–Pafos 18:45 órakkor
Slavia Praha–Bodo/Glimt 18:45 órakkor
Ajax–Inter 21:00 órakkor
Bayern München–Chelsea 21:00 órakkor
Liverpool–Atlético Madrid 21:00 21:00 órakkor
PSG–Atalanta 21:00 órakkor