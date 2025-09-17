szeptember 17., szerda

Labdarúgás

2 órája

Századossá válhat Szoboszlai Dominik

Szerdán a Bajnokok Ligája főtáblájának első fordulójában az Atlético Madridot fogadja a Liverpool. Szoboszlai Dominik számára különleges lehet az esti összecsapás.

Feol.hu

Kedden elkezdődött a 2025-2026-os szezon Bajnokok Ligája főtáblája, ahol a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost is foglalkoztató Liverpool is érdekelt. Az angol bajnoki címvédőre nem vár könnyű feladat, hiszen az Atlético Madridot fogadja az Anfielden. 

Szoboszlai Dominik mérföldkőhöz érkezett
Forrás:  Magyar Nemzet

Szoboszlai Dominik számára különleges meccs lehet

A magyar válogatott csapatkapitánya óriási mérföldkőhöz érkezett, az Atlético Madrid ellen századossá válhat. A középpályás, aki az elmúlt időszakban jobbhátvédként is megmutatta klasszisát 2023-ban igazolt a Vörösökhöz, eddig 99 tétmérkőzésen lépett páyára a klubban. Amennyiben Arne Slot – aki tegnap a székesfehérvári születésű játékos eladásáról is beszélt – vezetőedző pályára küldi az este meccsen, akkor első magyarként 100 meccse lesz a Liverpoolban. Más szempontból is mérföldkőhöz érkezett Szoboszlai Dominik, ugyanis az Atlético elleni lehet a 10. BL meccse a Vörösök mezében. 

A Bajnokok Ligája szerdai programja:

Olympiacos–Pafos 18:45 órakkor

Slavia Praha–Bodo/Glimt 18:45 órakkor

Ajax–Inter 21:00 órakkor

Bayern München–Chelsea 21:00 órakkor

Liverpool–Atlético Madrid 21:00 21:00 órakkor

PSG–Atalanta 21:00 órakkor

 

