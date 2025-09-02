Ez megunhatatlan: az összes szögből Szoboszlai Dominik bombája

Szoboszlai Dominik ismét elképesztő teljesítményt nyújtott, újfent róla áradozik egész Anglia. Ahogy arról beszámoltunk, a Premier League 3. fordulójában a Liverpool a magyar válogatott csapatkapitányának bombagóljával nyert az Arsenal ellen.

Szoboszlai Dominik káprázatos gólját rengeteg szögből felvették

Forrás: Magyar Nemzet

Minél több szögből látjuk, annál szebb Szoboszlai Dominik gólja

A Liverpool–Arsenal mérkőzés hőse, Szoboszlai Dominik kislánya társaságában ünnepelte meg a káprázatos gólt. A Liverpool a hivatalos Facebook oldalán tett közzé egy videót, amelyben Szoboszlai Dominik gólját tekinthetjük meg az összes kameraszögből.