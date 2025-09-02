1 órája
Ez megunhatatlan: az összes szögből Szoboszlai Dominik bombája
Elképesztő magyar bombával nyerte meg az Arsenal elleni rangadót a Liverpool. A vörösök sem unják Szoboszlai Dominik gólját, kitettek a hivatalos oldalukra egy videót, amiben az összes szögből megnézhetjük a találatot.
Szoboszlai Dominik ismét elképesztő teljesítményt nyújtott, újfent róla áradozik egész Anglia. Ahogy arról beszámoltunk, a Premier League 3. fordulójában a Liverpool a magyar válogatott csapatkapitányának bombagóljával nyert az Arsenal ellen.
Minél több szögből látjuk, annál szebb Szoboszlai Dominik gólja
A Liverpool–Arsenal mérkőzés hőse, Szoboszlai Dominik kislánya társaságában ünnepelte meg a káprázatos gólt. A Liverpool a hivatalos Facebook oldalán tett közzé egy videót, amelyben Szoboszlai Dominik gólját tekinthetjük meg az összes kameraszögből.