Még mindig nem hisszük

1 órája

Ez megunhatatlan: az összes szögből Szoboszlai Dominik bombája

Elképesztő magyar bombával nyerte meg az Arsenal elleni rangadót a Liverpool. A vörösök sem unják Szoboszlai Dominik gólját, kitettek a hivatalos oldalukra egy videót, amiben az összes szögből megnézhetjük a találatot.

Szoboszlai Dominik ismét elképesztő teljesítményt nyújtott, újfent róla áradozik egész Anglia. Ahogy arról beszámoltunk, a Premier League 3. fordulójában a Liverpool a magyar válogatott csapatkapitányának bombagóljával nyert az Arsenal ellen. 

Minél több szögből látjuk, annál szebb Szoboszlai Dominik gólja

A Liverpool–Arsenal mérkőzés hőse, Szoboszlai Dominik kislánya társaságában ünnepelte meg a káprázatos gólt. A Liverpool a hivatalos Facebook oldalán tett közzé egy videót, amelyben Szoboszlai Dominik gólját tekinthetjük meg az összes kameraszögből.

 

