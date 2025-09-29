Magyar párharc a BL-ben – az UEFA új szabályát is bevetheti a Liverpool

A liverpooliak a 2025-2026-os Bajnokok Ligája kiírást egy drámai mérkőzéssel kezdték, az Atlético Madrid ellen Szoboszlai Dominik kezdőként, míg Kerkez Milos csereként lépett pályára. A vörösök bár hat perc után Andy Robertson és Mohamed Salah góljaival már 2-0-ra vezettek, azonban Marcos Llorrente duplájával kiegyenlítettek a vendégek a második félidő közepére, azonban a 92. percben Szoboszlai gólpasszából Virgil van Dijk talált a hálóba, így a hazaiak hagyhatták el győztesen az Anfield Roadot, 3-2.

Szoboszlai Dominik volt az Atlético elleni találkozó hőse.

Fotó: AFP/Justin Tallis

Sallai Rolandék egy igen nagy pofonba szaladtak bele a nyitófordulóban az Eintracht Frankfurt ellen idegenben. A 8. percben még megszerezte a vezetést a Galatasaray Yunus Akgun révén, azonban a félidő végére teljesen szétesett a török együttes, a 37. percben egy öngóllal egyenlített a Frankfurt, majd Can Yilmaz Uzun szerezte meg a vezetést a hosszabbításban, két percre rá, Jonathan Burkardt

is betalált. A második félidőre nem tudott feljavulni a Galata, ellenben a németek további két gólt szereztek, előbb a 66. percben ismét Burkardt köszönt be, majd a kegyelemdöfést Ansgar Knauff vitte be, így a mérkőzés 5-1-es vereséggel végződött Sallaiéknak.

Sallai Roland a legrosszabb (5.4) értékelést kapta a frankfurti fiaskó után.

Fotó: Magyar Nemzet



Az UEFA új szabályát is bevetné a Szoboszlai Dominik csapata

A 2025-2026-os szezon előtt az UEFA jóváhagyta a BL-re nevezett keretek szabályainak módosítását, amely lehetővé teszi a klubok számára, hogy egy komolyabb sérüléssel küzdő játékost lecseréljenek. Ezzel élne most a Liverpool, amelynél a Southampton elleni Ligakupa-mérkőzésen súlyos sérülést szenvedett Giovanni Leoni. A helyére Arne Slot Federico Chiesat nevezte be, azonban az olasz szlső nem utazott el Isztambulba a csapattal. A Galatasaray-Liverpool párharc egymás elleni eredményei alapján, szinte megjósolhatatlan ki fogja nyerni a kedd este 21 órakor kezdődő mérkőzést. Összesen hatszor játszottak egymás ellen történetük során, és ebből három török siker született, és csak egyszer tudtak nyerni az angolok, 2006 őszén egy BL csoportkör mérkőzésen 3-2-re. Így izgalmas összecsapásra van kilátás.