Szoboszlai Dominik jövőre aranylabdás lehet?

A magyar labdarúgó szurkolók nagy álma, hogy Albert Flórián után ismét Aranylabdás futballistánk legyen. Ezalatt az 58 év alatt reálisan nem volt esélyehazai futballistának a legnagyobb presztízzsel bíró egyéni díj elhódítására, azonban Szoboszlai Dominik az Aranylabda jelöltek nevei közt már szerepelt, de szavazatot nem kapott.

Szoboszlai Dominik neve először szerepelt az aranylabda szavazáson.

Fotó: Getty Images

