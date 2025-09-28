szeptember 28., vasárnap

Labdarúgás

33 perce

Szoboszlai Dominik jövőre aranylabdás lehet?

Albert Flórián 1967-ben első magyarként nyerte meg a labdarúgás legnagyobb egyéni díját, az Aranylabdát. Az idei szavazáson már Szoboszlai Dominik neve is felmerült, a Rapid sport podcast többek között ezt a témát járja körül.

Szabó Zsolt

A magyar labdarúgó szurkolók nagy álma, hogy Albert Flórián után ismét Aranylabdás futballistánk legyen. Ezalatt az 58 év alatt reálisan nem volt esélyehazai futballistának a legnagyobb presztízzsel bíró egyéni díj elhódítására, azonban Szoboszlai Dominik az Aranylabda jelöltek nevei közt már szerepelt, de szavazatot nem kapott. 

Szoboszlai Dominik
Szoboszlai Dominik neve először szerepelt az aranylabda szavazáson.
Fotó: Getty Images

A Rapid sport podcast legújabb adásában az idei Aranylabda gálát beszéli ki Lantos Gábor és Szabó Tamás.

 

 

