Szoboszlai Dominik jövőre aranylabdás lehet?
Albert Flórián 1967-ben első magyarként nyerte meg a labdarúgás legnagyobb egyéni díját, az Aranylabdát. Az idei szavazáson már Szoboszlai Dominik neve is felmerült, a Rapid sport podcast többek között ezt a témát járja körül.
A magyar labdarúgó szurkolók nagy álma, hogy Albert Flórián után ismét Aranylabdás futballistánk legyen. Ezalatt az 58 év alatt reálisan nem volt esélyehazai futballistának a legnagyobb presztízzsel bíró egyéni díj elhódítására, azonban Szoboszlai Dominik az Aranylabda jelöltek nevei közt már szerepelt, de szavazatot nem kapott.
A Rapid sport podcast legújabb adásában az idei Aranylabda gálát beszéli ki Lantos Gábor és Szabó Tamás.
