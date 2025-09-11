szeptember 11., csütörtök

Felejthetetlen élményt adott Szoboszlai Dominik a gyerekeknek

A Magyarország-Portugália mérkőzés után nagy emberségről tett tanúbizonyságot a Liverpool egyik magyar játékosa. Szoboszlai Dominik a lefújást követően gyerekeknek ajándékozta a cipőit.

Szabó Zsolt
Felejthetetlen élményt adott Szoboszlai Dominik a gyerekeknek

Szoboszlai korábban a mezét is odaadta gyerekeknek.

Fotó: nso

Szoboszlai Dominik már a mérkőzés előtt is sok gyermek számára okozott életre szóló élményt. Szoboszlai Dominik és a portugálok csapatkapitánya, Cristiano Ronaldo is minden gyerkőccel lepacsizott, aki nyújtotta felé a kezét. A Liverpool magyar sztárja még a meccsre készített kis zászlót is odaadta a mellette álló kislány kezébe.

Szoboszlai Dominik
Szoboszlai Dominik sok gyermeknek okozott örömöt a mérkőzés előtt és után is.
Fotó: Kricskovics Antal

A 3-2-re elveszített mérkőzés után a lefújást követően Szoboszlai észrevett egy gyerekekből álló csoportot a kispadok mögött, akiknek odaadta a mérkőzésen viselt cipőjét, amely minden bizonnyal életre szóló élmény marad a számukra.

Örményország ellen hazai pályán szerepel legközelebb Szoboszlai Dominik a válogatottal

A magyar labdarúgó-válogatott október 11-én lép ismét pályára a Puskás Arénában az Örményország elleni világbajnoki selejtezőn.

 

