Felejthetetlen élményt adott Szoboszlai Dominik a gyerekeknek

Szoboszlai Dominik már a mérkőzés előtt is sok gyermek számára okozott életre szóló élményt. Szoboszlai Dominik és a portugálok csapatkapitánya, Cristiano Ronaldo is minden gyerkőccel lepacsizott, aki nyújtotta felé a kezét. A Liverpool magyar sztárja még a meccsre készített kis zászlót is odaadta a mellette álló kislány kezébe.

Szoboszlai Dominik sok gyermeknek okozott örömöt a mérkőzés előtt és után is.

Fotó: Kricskovics Antal

A 3-2-re elveszített mérkőzés után a lefújást követően Szoboszlai észrevett egy gyerekekből álló csoportot a kispadok mögött, akiknek odaadta a mérkőzésen viselt cipőjét, amely minden bizonnyal életre szóló élmény marad a számukra.

Örményország ellen hazai pályán szerepel legközelebb Szoboszlai Dominik a válogatottal

A magyar labdarúgó-válogatott október 11-én lép ismét pályára a Puskás Arénában az Örményország elleni világbajnoki selejtezőn.