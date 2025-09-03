Szoboszlai Dominik lett a legjobb, álomválogatottba került be Nagy Zoárd

„A Hivatásos Labdarúgók Szervezete a 2025-ös évben harmincötödik alkalommal kérte ki a profi labdarúgók véleményét társaikról, melynek eredményeként a HLSZ által alapított Albert Flórián Díj, Zsiborás Gábor Díj, illetve a HLSZ Díj több kategóriában emelheti ki ismét a 2024/25-ös bajnoki igény legjobbjait.” – olvasható a HLSZ közleményében. Ezúttal is ott volt a legjobbak között Szoboszlai Dominik, de Nagy Zoárd és Pécsi Ármin neve sem maradt le a listáról.

Szoboszlai Dominik nem véletlen, hogy megkapta a HLSZ legjobb külföldön játszó magyarnak járó vándorkupáját

Forrás: Magyar Nemzet

Szoboszlai Dominikot is díjazták

A férfi jelöltek listájának összeállításában többek között a férfi NB I. és NB II. csapatok csapatkapitányainak és edzőinek, valamint a HLSZ elnökségi és felügyelőbizottsági tagjainak segítségét kérte szervezetünk

– jelenti ki a Hivatásos Labdarúgók Szervezete.

A férfiaknál a jelölések hat kategóriában posztonként 5 személyre érkezhettek az alábbiak szerint:

legjobb edző

legjobb másodosztályban szereplő játékos

legjobb 21 éven aluli játékos

legjobb kapus

legjobb mezőnyjátékos

legjobb külföldön játszó magyar játékos

A díjazottak között ott van Pécsi Ármin, aki a Puskás Akadémia játékosaként kapta meg a legjobb kapusnak járó Zsiborás Gábor vándorkupát, a legjobb U21-es játékosok listáján pedig a második lett. Nagy Zsolt kapta ezúttal az Albert Flórián vándorkupát, amely a legjobb mezőnyjátékosnak jár. Nagy Zoárd a legjobb NB II-es játékosok között kapott nevezést, a harmadik helyen zárt a szavazáson.

A legjobb külföldön játszó magyar játékosnak járó HLSZ Vándorkupát Szoboszlai Dominik kapta meg.

A végeredmény:

HLSZ VÁNDORKUPA

– a legjobb edző

1. helyezett: Bognár György (Paksi FC)

2. helyezett: Borbély Balázs (ETO FC Győr)

3. helyezett: Horváth Dávid (MTK Budapest)

HLSZ VÁNDORKUPA

– a legjobb másodosztályban szereplő játékos

1. helyezett: Bódi Ádám (Kolorcity Kazincbarcika SC)

2. helyezett: Kirchner Krisztián (HR-Rent Kozármisleny)

3. helyezett: Nagy Zoárd (Aqvital FC Csákvár)

HLSZ VÁNDORKUPA

– a legjobb 21 éven aluli játékos

1. helyezett: Tóth Alex (Ferencvárosi TC)

2. helyezett: Pécsi Ármin (Puskás Akadémia FC)

3. helyezett: Molnár Ádin (MTK Budapest)