Szoboszlai Dominik lett a legjobb, álomválogatottba került be Nagy Zoárd
Megtartotta éves díjátadó gáláját a Hivatásos Labdarúgók Szervezete (HLSZ). A díjazottak között természetesen ott volt Szoboszlai Dominik, de a listán ott van Nagy Zoárd neve is, akárcsak Pécsi Árminé.
„A Hivatásos Labdarúgók Szervezete a 2025-ös évben harmincötödik alkalommal kérte ki a profi labdarúgók véleményét társaikról, melynek eredményeként a HLSZ által alapított Albert Flórián Díj, Zsiborás Gábor Díj, illetve a HLSZ Díj több kategóriában emelheti ki ismét a 2024/25-ös bajnoki igény legjobbjait.” – olvasható a HLSZ közleményében. Ezúttal is ott volt a legjobbak között Szoboszlai Dominik, de Nagy Zoárd és Pécsi Ármin neve sem maradt le a listáról.
Szoboszlai Dominikot is díjazták
A férfi jelöltek listájának összeállításában többek között a férfi NB I. és NB II. csapatok csapatkapitányainak és edzőinek, valamint a HLSZ elnökségi és felügyelőbizottsági tagjainak segítségét kérte szervezetünk
– jelenti ki a Hivatásos Labdarúgók Szervezete.
A férfiaknál a jelölések hat kategóriában posztonként 5 személyre érkezhettek az alábbiak szerint:
- legjobb edző
- legjobb másodosztályban szereplő játékos
- legjobb 21 éven aluli játékos
- legjobb kapus
- legjobb mezőnyjátékos
- legjobb külföldön játszó magyar játékos
A díjazottak között ott van Pécsi Ármin, aki a Puskás Akadémia játékosaként kapta meg a legjobb kapusnak járó Zsiborás Gábor vándorkupát, a legjobb U21-es játékosok listáján pedig a második lett. Nagy Zsolt kapta ezúttal az Albert Flórián vándorkupát, amely a legjobb mezőnyjátékosnak jár. Nagy Zoárd a legjobb NB II-es játékosok között kapott nevezést, a harmadik helyen zárt a szavazáson.
A legjobb külföldön játszó magyar játékosnak járó HLSZ Vándorkupát Szoboszlai Dominik kapta meg.
A végeredmény:
HLSZ VÁNDORKUPA
– a legjobb edző
1. helyezett: Bognár György (Paksi FC)
2. helyezett: Borbély Balázs (ETO FC Győr)
3. helyezett: Horváth Dávid (MTK Budapest)
HLSZ VÁNDORKUPA
– a legjobb másodosztályban szereplő játékos
1. helyezett: Bódi Ádám (Kolorcity Kazincbarcika SC)
2. helyezett: Kirchner Krisztián (HR-Rent Kozármisleny)
3. helyezett: Nagy Zoárd (Aqvital FC Csákvár)
HLSZ VÁNDORKUPA
– a legjobb 21 éven aluli játékos
1. helyezett: Tóth Alex (Ferencvárosi TC)
2. helyezett: Pécsi Ármin (Puskás Akadémia FC)
3. helyezett: Molnár Ádin (MTK Budapest)
ZSIBORÁS GÁBOR VÁNDORKUPA
– a legjobb kapus
1. helyezett: Pécsi Ármin (Puskás Akadémia FC)
2. helyezett: Szappanos Péter (Paksi FC)
3. helyezett: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC)
ALBERT FLÓRIÁN VÁNDORKUPA
– a legjobb mezőnyjátékos
1. helyezett: Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC)
2. helyezett: Böde Dániel (Paksi FC)
3. helyezett: Tóth Alex (Ferencvárosi TC)
HLSZ VÁNDORKUPA
– a legjobb külföldön játszó magyar játékos
1. helyezett: Szoboszlai Dominik (Liverpool FC)
2. helyezett: Kerkez Milos (AFC Bournemouth)
3. helyezett: Sallai Roland (Galatasaray SK)
Dibusz Dénes sem maradt ki, akinek a Fülöp Márton Díjat adták át hétfő este. Az elismerést az év legszebb védését bemutató kapus kapja meg.
Az egyéni díjak mellett a HLSZ megszavazta az NB I legjobb tizenegyét is, amelyben négy Puskás Akadémia játékos is helyet kapott.
A végeredmény:
Kapus:
Pécsi Ármin (Puskás Akadémia FC)
Védő:
Osváth Attila (Paksi FC)
Ibrahim Cissé (Ferencvárosi TC)
Wojciech Golla (Puskás Akadémia FC)
Cebrail Makreckis (Ferencvárosi TC)
Középpályás:
Tóth Alex (Ferencvárosi TC)
Ötvös Bence (Paksi FC)
Jonathan Levi (Puskás Akadémia FC)
Csatár:
Böde Dániel (Paksi FC)
Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC)
Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)
