Díjátadó

1 órája

Szoboszlai Dominik lett a legjobb, álomválogatottba került be Nagy Zoárd

Címkék#Nagy Zoárd#Szoboszlai Dominik#Hivatásos Labdarúgók Szervezete

Megtartotta éves díjátadó gáláját a Hivatásos Labdarúgók Szervezete (HLSZ). A díjazottak között természetesen ott volt Szoboszlai Dominik, de a listán ott van Nagy Zoárd neve is, akárcsak Pécsi Árminé.

Feol.hu

„A Hivatásos Labdarúgók Szervezete a 2025-ös évben harmincötödik alkalommal kérte ki a profi labdarúgók véleményét társaikról, melynek eredményeként a HLSZ által alapított Albert Flórián Díj, Zsiborás Gábor Díj, illetve a HLSZ Díj több kategóriában emelheti ki ismét a 2024/25-ös bajnoki igény legjobbjait.” – olvasható a HLSZ közleményében. Ezúttal is ott volt a legjobbak között Szoboszlai Dominik, de Nagy Zoárd és Pécsi Ármin neve sem maradt le a listáról.

Szoboszlai Dominik
Szoboszlai Dominik nem véletlen, hogy megkapta a HLSZ legjobb külföldön játszó magyarnak járó vándorkupáját
Forrás: Magyar Nemzet

Szoboszlai Dominikot is díjazták

A férfi jelöltek listájának összeállításában többek között a férfi NB I. és NB II. csapatok csapatkapitányainak és edzőinek, valamint a HLSZ elnökségi és felügyelőbizottsági tagjainak segítségét kérte szervezetünk

– jelenti ki a Hivatásos Labdarúgók Szervezete.

A férfiaknál a jelölések hat kategóriában posztonként 5 személyre érkezhettek az alábbiak szerint: 

  • legjobb edző
  • legjobb másodosztályban szereplő játékos
  • legjobb 21 éven aluli játékos
  • legjobb kapus
  • legjobb mezőnyjátékos
  • legjobb külföldön játszó magyar játékos

A díjazottak között ott van Pécsi Ármin, aki a Puskás Akadémia játékosaként kapta meg a legjobb kapusnak járó Zsiborás Gábor vándorkupát, a legjobb U21-es játékosok listáján pedig a második lett. Nagy Zsolt kapta ezúttal az Albert Flórián vándorkupát, amely a legjobb mezőnyjátékosnak jár. Nagy Zoárd a legjobb NB II-es játékosok között kapott nevezést, a harmadik helyen zárt a szavazáson.

A legjobb külföldön játszó magyar játékosnak járó HLSZ Vándorkupát Szoboszlai Dominik kapta meg.

A végeredmény:
HLSZ VÁNDORKUPA 
– a legjobb edző 
1. helyezett: Bognár György (Paksi FC)
2. helyezett: Borbély Balázs (ETO FC Győr)
3. helyezett: Horváth Dávid (MTK Budapest)

HLSZ VÁNDORKUPA 
– a legjobb másodosztályban szereplő játékos 
1. helyezett: Bódi Ádám (Kolorcity Kazincbarcika SC) 
2. helyezett: Kirchner Krisztián (HR-Rent Kozármisleny)
3. helyezett: Nagy Zoárd (Aqvital FC Csákvár)

HLSZ VÁNDORKUPA 
– a legjobb 21 éven aluli játékos 
1. helyezett: Tóth Alex (Ferencvárosi TC)
2. helyezett: Pécsi Ármin (Puskás Akadémia FC)
3. helyezett: Molnár Ádin (MTK Budapest)

ZSIBORÁS GÁBOR VÁNDORKUPA 
– a legjobb kapus 
1. helyezett: Pécsi Ármin (Puskás Akadémia FC)
2. helyezett: Szappanos Péter (Paksi FC)
3. helyezett: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC)

ALBERT FLÓRIÁN VÁNDORKUPA
– a legjobb mezőnyjátékos
1. helyezett: Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC)
2. helyezett: Böde Dániel (Paksi FC)
3. helyezett: Tóth Alex (Ferencvárosi TC)

HLSZ VÁNDORKUPA 
– a legjobb külföldön játszó magyar játékos
1. helyezett: Szoboszlai Dominik (Liverpool FC)
2. helyezett: Kerkez Milos (AFC Bournemouth)
3. helyezett: Sallai Roland (Galatasaray SK)

Dibusz Dénes sem maradt ki, akinek a Fülöp Márton Díjat adták át hétfő este. Az elismerést az év legszebb védését bemutató kapus kapja meg.

Az egyéni díjak mellett a HLSZ megszavazta az NB I legjobb tizenegyét is, amelyben négy Puskás Akadémia játékos is helyet kapott.

A végeredmény:

Kapus:
Pécsi Ármin (Puskás Akadémia FC)

Védő:
Osváth Attila (Paksi FC)
Ibrahim Cissé (Ferencvárosi TC)
Wojciech Golla (Puskás Akadémia FC)
Cebrail Makreckis (Ferencvárosi TC)

Középpályás:
Tóth Alex (Ferencvárosi TC)
Ötvös Bence (Paksi FC)
Jonathan Levi (Puskás Akadémia FC)

Csatár:
Böde Dániel (Paksi FC)
Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC)
Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)

 

 

