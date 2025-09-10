1 órája
Ezt látnod kell: mezt cserélt a legenda és a klasszis – videóval
Magyarország szoros mérkőzésen 3-2-re kikapott Portugáliától. A találkozó után megható pillanat következett: a mieink klasszisa, Szoboszlai Dominik és a portugálok legendája, Cristiano Ronaldo mezt cserélt.
Bár jól indult a Magyarország-Portugália vb-selejtező mérkőzés a mieink szempontjából, Varga Barnabás már a 21. percben gólt szerzett, azonban ezután fordítottak a vendégek. Végül bár a Ferencvárosi TC támadója a második félidő végén is beköszönt, ezzel egyenlítettek Marco Rossi fiai, de jött a hideg zuhany, Szoboszlai Dominik rossz passza után megszerezte a győzelmet a Cristiano Ronaldo nevével fémjelzett Portugália.
Szoboszlai Dominik és Cristiano Ronaldo mezt cserélt
A találkozó bár nem végződött csodával, megható pillanatot azonban tartogatott magában. Szoboszlai Dominik és Cristiano Ronaldo az öltöző folyósóján társalgott, majd mezt cseréltek. Az esetről készült videót alább tekinthetik meg.