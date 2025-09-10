Ezt látnod kell: mezt cserélt a legenda és a klasszis – videóval

Bár jól indult a Magyarország-Portugália vb-selejtező mérkőzés a mieink szempontjából, Varga Barnabás már a 21. percben gólt szerzett, azonban ezután fordítottak a vendégek. Végül bár a Ferencvárosi TC támadója a második félidő végén is beköszönt, ezzel egyenlítettek Marco Rossi fiai, de jött a hideg zuhany, Szoboszlai Dominik rossz passza után megszerezte a győzelmet a Cristiano Ronaldo nevével fémjelzett Portugália.

Forrás: Nemzeti Sport

Szoboszlai Dominik és Cristiano Ronaldo mezt cserélt

A találkozó bár nem végződött csodával, megható pillanatot azonban tartogatott magában. Szoboszlai Dominik és Cristiano Ronaldo az öltöző folyósóján társalgott, majd mezt cseréltek. Az esetről készült videót alább tekinthetik meg.