szeptember 10., szerda

HunorNikolett névnap

19°
+32
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Válogatott

2 órája

Ezt látnod kell: mezt cserélt a legenda és a klasszis – videóval

Címkék#Portugália#Cristiano Ronaldo#Magyarország#Szoboszlai Dominik

Magyarország szoros mérkőzésen 3-2-re kikapott Portugáliától. A találkozó után megható pillanat következett: a mieink klasszisa, Szoboszlai Dominik és a portugálok legendája, Cristiano Ronaldo mezt cserélt.

Szabó Róbert

Bár jól indult a Magyarország-Portugália vb-selejtező mérkőzés a mieink szempontjából, Varga Barnabás már a 21. percben gólt szerzett, azonban ezután fordítottak a vendégek. Végül bár a Ferencvárosi TC támadója a második félidő végén is beköszönt, ezzel egyenlítettek Marco Rossi fiai, de jött a hideg zuhany, Szoboszlai Dominik rossz passza után megszerezte a győzelmet a Cristiano Ronaldo nevével fémjelzett Portugália.

Szoboszlai Dominik
Szoboszlai Dominik és Cristiano Ronaldo mezt cseréltek a Magyarország-Portugália mérkőzés után
Forrás: Nemzeti Sport

Szoboszlai Dominik és Cristiano Ronaldo mezt cserélt

A találkozó bár nem végződött csodával, megható pillanatot azonban tartogatott magában. Szoboszlai Dominik és Cristiano Ronaldo az öltöző folyósóján társalgott, majd mezt cseréltek. Az esetről készült videót alább tekinthetik meg.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu