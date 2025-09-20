szeptember 20., szombat

Friderika névnap

21°
+27
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Premier League

2 órája

Szoboszlai árnyéka volt önmagának, észrevehetetlenül játszott

Címkék#Everton FC#Premier League#Szoboszlai Dominik#Liverpool

A Liverpool 2-1-re nyert az Everton elleni rangadón a Premier League ötödik fordulójában. A találkozót Szoboszlai Dominik végigjátszotta, azonban árnyéka volt önmagának, rá sem lehetett ismerni.

Feol.hu

Már megszokhattuk, hogy Arne Slot kezdőként számít Szoboszlai Dominikra a Liverpoolban. Nem volt ez másképp az Everton elleni városi rangadón, ahol a magyar klasszis már az első perctől a pályán volt, akárcsak honfitársa, Kerkez Milos, akit egy héttel ezelőtt még a meccs első félidejében lekapott a holland tréner a meggondolatlan cselekedete miatt. Az előjelek jók voltak főleg, hogy a vörösök 3-2-re nyertek – pont Szoboszlai gólpasszával – a hétközben a Bajnokok Ligája főtábláján az Atlético Madrid elleni nyitányon.

Szoboszlai Dominik
Szoboszlai Dominik ezúttal alulmúlta önmagát
Forrás: MN

A Liverpool győzelme nem forgott veszélyben

A Liverpool, akárcsak az Atlético Madrid elleni találkozón, tökéletesen kezdett, hiszen már a 10. percben előnybe került. A jobb szélen kapott labdát Mohamed Szalah, aki hanyag eleganciával, ballal löbbölt a két védő között kiugró Ryan Gravenberchnek, aki szépségdíjas mozdulattal, jobbal, nagyjából 14 méterről Jordan Pickford kapujába lőtt, 1-0. Nem kellett sokat várni a második hazai találatra sem, hiszen az első gólt szerző holland középpályás szépen, laposan kiugratta Hugo Ekitikét, aki nem hibázott, jobbal, a kapus lába között átlőve a labdát duplázta meg nagyjából 15 méterről a vörösök előnyét, 2-0.

Az első félidőben bár két gólt is kapott az Everton, mégsem adta fel a pontszerzés reményét, hiszen az 58. percben szépített. Egy balról érkező beadás után Iliman Ndiaye passzolta le a tizenhatoson belül a labdát Idrissa Gueye-nek, aki nem habozott, és jobbal, 13 méterről Alisson kapujába bombázott, 2-1. Végül ez a végeredményt is jelentette, hiszen hiába növelhette volna többször is előnyét a Liverpool, ez nem sikerült a gárdának, amely öt mérkőzés után továbbra is veretlen, és már öt ponttal vezeti a tabellát a második Tottenham előtt, hattal pedig – az egy bajnokival kevesebbet játszó – az Arsenal előtt.

Nem nyújtotta élete teljesítményét Szoboszlai Dominik

Az Atlético Madrid elleni győzelemben kulcsszerepet vállaló Szoboszlai Dominik ezúttal nem nyújtott kiemelkedő teljesítményt. Két lövése volt a mérkőzésen, amelyek mindössze 0,06-os xG-t értek, de most a passzolási adatai sem voltak kiemelkedőek: csupán egy fontos passzt jegyzett, négy keresztlabdájából pedig csak egy volt sikeres – a SofaScore adatai alapjá. Érdemes megemlíteni, hogy összesen nyolc párharcot vívott a földön, amelynek csak a felét nyerte meg, cselei közül pedig háromból csak egy volt sikeres, ráadásul 16-szor el is veszítette a labdát, ráadásul kapott egy sárga lapot is.

A magyar válogatot klasszisa nem gép, így nem várható el tőle az, hogy mindig folyamatosan jó teljesítményt nyújtson. A SofaScore ezúttal 6.4-re értékelte Szoboszlai teljesítményét, amelynél csak Conor Bradley (6.3) kapott rosszabb értékelést.

A Liverpool szeptember 23-án, kedden 21 órától a Southampton ellen lép pályára az Angol Ligakupa harmadik fordulójában, ahol vélhetően Szoboszlai nem is fog szerepet kapni – hogy ennek az oka a rossz teljesítmény, vagy az, hogy pihenteti majd a klasszist Arne Slot, azt döntse el mindenki maga. 

Premier League, 5. forduló

Liverpool-Everton 2-1 (2-0)
Gólszerzők: Gravenberch (10.), Ekitiké (29.), ill. Gueye (58.)

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu