Szoboszlai árnyéka volt önmagának, észrevehetetlenül játszott

Már megszokhattuk, hogy Arne Slot kezdőként számít Szoboszlai Dominikra a Liverpoolban. Nem volt ez másképp az Everton elleni városi rangadón, ahol a magyar klasszis már az első perctől a pályán volt, akárcsak honfitársa, Kerkez Milos, akit egy héttel ezelőtt még a meccs első félidejében lekapott a holland tréner a meggondolatlan cselekedete miatt. Az előjelek jók voltak főleg, hogy a vörösök 3-2-re nyertek – pont Szoboszlai gólpasszával – a hétközben a Bajnokok Ligája főtábláján az Atlético Madrid elleni nyitányon.

Szoboszlai Dominik ezúttal alulmúlta önmagát

Forrás: MN

A Liverpool győzelme nem forgott veszélyben

A Liverpool, akárcsak az Atlético Madrid elleni találkozón, tökéletesen kezdett, hiszen már a 10. percben előnybe került. A jobb szélen kapott labdát Mohamed Szalah, aki hanyag eleganciával, ballal löbbölt a két védő között kiugró Ryan Gravenberchnek, aki szépségdíjas mozdulattal, jobbal, nagyjából 14 méterről Jordan Pickford kapujába lőtt, 1-0. Nem kellett sokat várni a második hazai találatra sem, hiszen az első gólt szerző holland középpályás szépen, laposan kiugratta Hugo Ekitikét, aki nem hibázott, jobbal, a kapus lába között átlőve a labdát duplázta meg nagyjából 15 méterről a vörösök előnyét, 2-0.

Az első félidőben bár két gólt is kapott az Everton, mégsem adta fel a pontszerzés reményét, hiszen az 58. percben szépített. Egy balról érkező beadás után Iliman Ndiaye passzolta le a tizenhatoson belül a labdát Idrissa Gueye-nek, aki nem habozott, és jobbal, 13 méterről Alisson kapujába bombázott, 2-1. Végül ez a végeredményt is jelentette, hiszen hiába növelhette volna többször is előnyét a Liverpool, ez nem sikerült a gárdának, amely öt mérkőzés után továbbra is veretlen, és már öt ponttal vezeti a tabellát a második Tottenham előtt, hattal pedig – az egy bajnokival kevesebbet játszó – az Arsenal előtt.

Nem nyújtotta élete teljesítményét Szoboszlai Dominik

Az Atlético Madrid elleni győzelemben kulcsszerepet vállaló Szoboszlai Dominik ezúttal nem nyújtott kiemelkedő teljesítményt. Két lövése volt a mérkőzésen, amelyek mindössze 0,06-os xG-t értek, de most a passzolási adatai sem voltak kiemelkedőek: csupán egy fontos passzt jegyzett, négy keresztlabdájából pedig csak egy volt sikeres – a SofaScore adatai alapjá. Érdemes megemlíteni, hogy összesen nyolc párharcot vívott a földön, amelynek csak a felét nyerte meg, cselei közül pedig háromból csak egy volt sikeres, ráadásul 16-szor el is veszítette a labdát, ráadásul kapott egy sárga lapot is.