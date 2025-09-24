54 perce
Csendes Ádám: Hosszútávon nem a motiváció tartja egyben az embert, hanem a fegyelem (videó)
Csendes Ádám testépítővel beszélgettünk az egészséges életről, az edzés fontosságáról, valamint a testépítő versenyekről. A székesfehérvári sportember rengeteg apróságot, tanácsot árult el, amiből az átlagemberek is meríthetnek.
Csendes Ádám a testépítés mellett boxolni is eljár
Fotó: Csendes Ádám
Csendes Ádám élete a sport. Fiatalon a futballal találkozott először, utánpótlás csapatoknál is nevelkedett, azonban egy sérülést követően fel kellett adnia a labdarúgást, azonban a sportot nem engedte el. Az elmúlt években testépítőként szerepel, különböző nagyszabású versenyeken, emellett szeméyi edzőként is dolgozik szülővárosában, Székesfehérváron.
A székesfehérvári testépítő három versenyre is készül
Beszélgettünk vele a sportolás fontosságáról, az egészséges életmódról, valamint elárulta, milyen testépítő versenyekre készül a közeljövőben. A podcastban rengeteg tanácsot árult el nekünk, amely hasznos a mindennapokra, mégis miként építhetjük be a sportot az életünkbe. A nemrég tragikus körülmények között elhunyt Kathi Béla volt a hazai példaképe, említést is tett a legendás sportolóról.
A teljes adás az alábbi videóban tekinthető meg.