Kitartás és önismeret

58 perce

Csendes Ádám: Hosszútávon nem a motiváció tartja egyben az embert, hanem a fegyelem (videó)

Csendes Ádám testépítővel beszélgettünk az egészséges életről, az edzés fontosságáról, valamint a testépítő versenyekről. A székesfehérvári sportember rengeteg apróságot, tanácsot árult el, amiből az átlagemberek is meríthetnek.

Feol.hu
Csendes Ádám a testépítés mellett boxolni is eljár

Fotó: Csendes Ádám

Csendes Ádám élete a sport. Fiatalon a futballal találkozott először, utánpótlás csapatoknál is nevelkedett, azonban egy sérülést követően fel kellett adnia a labdarúgást, azonban a sportot nem engedte el. Az elmúlt években testépítőként szerepel, különböző nagyszabású versenyeken, emellett szeméyi edzőként is dolgozik szülővárosában, Székesfehérváron.

A székesfehérvári tetépítő rengeteg időt tölt a konditeremben

A székesfehérvári testépítő három versenyre is készül

Beszélgettünk vele a sportolás fontosságáról, az egészséges életmódról, valamint elárulta, milyen testépítő versenyekre készül a közeljövőben. A podcastban rengeteg tanácsot árult el nekünk, amely hasznos a mindennapokra, mégis miként építhetjük be a sportot az életünkbe. A nemrég tragikus körülmények között elhunyt Kathi Béla volt a hazai példaképe, említést is tett a legendás sportolóról.

A teljes adás az alábbi videóban tekinthető meg. 

 

