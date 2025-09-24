Csendes Ádám: Hosszútávon nem a motiváció tartja egyben az embert, hanem a fegyelem (videó)

Csendes Ádám élete a sport. Fiatalon a futballal találkozott először, utánpótlás csapatoknál is nevelkedett, azonban egy sérülést követően fel kellett adnia a labdarúgást, azonban a sportot nem engedte el. Az elmúlt években testépítőként szerepel, különböző nagyszabású versenyeken, emellett szeméyi edzőként is dolgozik szülővárosában, Székesfehérváron.

A székesfehérvári tetépítő rengeteg időt tölt a konditeremben

A székesfehérvári testépítő három versenyre is készül

Beszélgettünk vele a sportolás fontosságáról, az egészséges életmódról, valamint elárulta, milyen testépítő versenyekre készül a közeljövőben. A podcastban rengeteg tanácsot árult el nekünk, amely hasznos a mindennapokra, mégis miként építhetjük be a sportot az életünkbe. A nemrég tragikus körülmények között elhunyt Kathi Béla volt a hazai példaképe, említést is tett a legendás sportolóról.

A teljes adás az alábbi videóban tekinthető meg.