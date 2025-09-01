Szécsi Nemere kétszeres világbajnokként zárta a szezont

Legutóbb Litvániában állt rajthoz az idősebbek között Szécsi Nemere, a záró, kombinált számot a 13. pozícióból kezdte, azonban pazar lövészetének és futásának hála 15 másodperccel előnnyel lett világbajnok.

A volános Szécsi Nemere a célban, a litvániai világbajnokságon

Forrás: UIPM

− Az U17-es és U19-es Európa-bajnokságon a 4, helyen zártam, a világbajnokságokat pedig mindkétszer megnyertem. Pedig ott sokkal nagyobb és erősebb a mezőny. A szezonban az eredményeim csak rajtam múltak, mennyire sikerül a mezőny elején zárnom. Alapból 83-an indultunk a nemrég zárult vb-n, csak 36 sportoló versenyezhetett a döntőben, a többi kiesett az elődöntőben. Korábban, az U17-es Eb-n sajnos nagyon elrontottam a vívást, emiatt annyira lemaradtam a mezőnytől, amit már nem tudtam behozni. Az U19-es kontinensviadalon is a vívásommal volt a baj, ott sem igazán tudtam úgy koncentrálni, mint kellett volna. Ellentétben a világbajnokságokkal, ahol szerencsére mindkét alkalommal hoztam az igazi formámat.

Azt mondja, úgy utazott a Baltikumba a vb-re, hogy nem görcsölt, nyugodtan állt rajthoz.

− Ezúttal nem foglalkoztatott annyira, milyen lesz a végeredmény, úgy fogtam fel a versenyt, mint egy edzést a többi viadalra, meglehet, emiatt is tudtam ilyen jó formát kihozni magamból. Előzőleg a hazai szövetség jóvoltából Sukorón edzőtáboroztunk, a kajakosok és kenusok otthonban, a tóparton mindenre fel lehet készülni, remek körülmények között gyakoroltunk, szerintem ez is hozzátett az eredményemhez. Úgy gondolom, a Dél-Afrikában megrendezett U17-es vb-t élveztem a legjobban. A szervezés, a lebonyolítás mindenütt hasonló volt, de Johannesburgban az ételek íze és a hangulat is jobb volt, nagyon élveztem azt a pár napot. Ami viszont fontos volt, előzőleg Kaunasban ott voltak a szüleim és az ikertesóm, Kornél is, most a vb-re pedig a bátyámmal, Szécsi Miksával és az egyik unokatesómmal, Hollósvölgyi Anna Lénával érkeztek a viadalra. Természetesen nagyon örülök, ha ott vannak a versenyeimen, ez nekem sokat jelent. A tavasszal 16 éves múltam, a bátyám, Miksa 17 esztendős, négy éve abba hagyta az öttusát, azóta vívó az Alba Volánnál. Az ikertesómmal, Kornéllal pedig immár tíz éve öttusázunk.