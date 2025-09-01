2 órája
Szécsi Nemere kétszeres világbajnokként zárta a szezont
Az Európa-bajnokságokon 4. lett egyéniben, azonban a két, korosztályos világbajnokságon magabiztosan győzött, Johannesburgban és Druskininkai városában. Szécsi Nemere az U17-és az U19-es korosztályban is remekelt.
Legutóbb Litvániában állt rajthoz az idősebbek között Szécsi Nemere, a záró, kombinált számot a 13. pozícióból kezdte, azonban pazar lövészetének és futásának hála 15 másodperccel előnnyel lett világbajnok.
Kétszeres világbajnok lett Szécsi Nemere
− Az U17-es és U19-es Európa-bajnokságon a 4, helyen zártam, a világbajnokságokat pedig mindkétszer megnyertem. Pedig ott sokkal nagyobb és erősebb a mezőny. A szezonban az eredményeim csak rajtam múltak, mennyire sikerül a mezőny elején zárnom. Alapból 83-an indultunk a nemrég zárult vb-n, csak 36 sportoló versenyezhetett a döntőben, a többi kiesett az elődöntőben. Korábban, az U17-es Eb-n sajnos nagyon elrontottam a vívást, emiatt annyira lemaradtam a mezőnytől, amit már nem tudtam behozni. Az U19-es kontinensviadalon is a vívásommal volt a baj, ott sem igazán tudtam úgy koncentrálni, mint kellett volna. Ellentétben a világbajnokságokkal, ahol szerencsére mindkét alkalommal hoztam az igazi formámat.
Azt mondja, úgy utazott a Baltikumba a vb-re, hogy nem görcsölt, nyugodtan állt rajthoz.
− Ezúttal nem foglalkoztatott annyira, milyen lesz a végeredmény, úgy fogtam fel a versenyt, mint egy edzést a többi viadalra, meglehet, emiatt is tudtam ilyen jó formát kihozni magamból. Előzőleg a hazai szövetség jóvoltából Sukorón edzőtáboroztunk, a kajakosok és kenusok otthonban, a tóparton mindenre fel lehet készülni, remek körülmények között gyakoroltunk, szerintem ez is hozzátett az eredményemhez. Úgy gondolom, a Dél-Afrikában megrendezett U17-es vb-t élveztem a legjobban. A szervezés, a lebonyolítás mindenütt hasonló volt, de Johannesburgban az ételek íze és a hangulat is jobb volt, nagyon élveztem azt a pár napot. Ami viszont fontos volt, előzőleg Kaunasban ott voltak a szüleim és az ikertesóm, Kornél is, most a vb-re pedig a bátyámmal, Szécsi Miksával és az egyik unokatesómmal, Hollósvölgyi Anna Lénával érkeztek a viadalra. Természetesen nagyon örülök, ha ott vannak a versenyeimen, ez nekem sokat jelent. A tavasszal 16 éves múltam, a bátyám, Miksa 17 esztendős, négy éve abba hagyta az öttusát, azóta vívó az Alba Volánnál. Az ikertesómmal, Kornéllal pedig immár tíz éve öttusázunk.
Magabiztosan lett világbajnok a fehérváriak fiatal öttusázója
Nemere idei éve sokkal jobban alakult, mint remélte. A két vb-arany hatalmas siker, ráadásul az U19-es eseményen nála három évvel idősebbek között diadalmaskodott.
− A győzelmeknek természetesen nagyon örülök. Az U17-es Eb-től többet vártam, sajnos nagyon elrontottam a vívást. A versenyszezon előtt nem gondoltam, hogy kétszeres világbajnok leszek a nyáron, boldog vagyok, hogy így alakult. Az U17-ben még nem annyira éreztem azt, hogy túl sok a közvetlen rivális, de a két évvel idősebbek között már nagyon erős a nemzetközi mezőny. Olyan versenyzőkkel csatáztam, akik most ott vannak a felnőtt világbajnokságon. Főként az ukrán és az egyiptomi csapat dominál a versenyeken, persze, ezek csak az én tapasztalataim. Nyílván a felnőtteknél már jobban egyben van a mezőny, nem igazán akad túl gyenge és nagyon erős sportoló sem.
A versenyszezon végeztével egy hónapot pihenhet, nyaralásra nem volt esélye, ugyanis szeptember első napján megkezdődött az iskola, aminek nem örült túlzottan.
− A versenyek miatt a nyaralás ezúttal elmaradt, pedig jó lett volna pár napot pihenni. Székesfehérváron az SZC Széchenyi István Műszaki Technikumban tanulok nappalisként, az iskolát egyelőre össze tudom egyeztetni az edzésekkel. Az nem öröm, hogy elkezdődött a suli, azt viszont nem bánom, hogy egy időre véget értek a versenyek. Az edzéseket a pihenőm után fokozatosan kezdem a Volán Fehérvár telepén, a Börgöndi úton. Jó lenne jövőre világversenyen együtt szerepelni az ikertestvéremmel, Kornéllal. A tesóm sajnos egy év múlva kisebb esélyekkel indul a válogatókon, ugyanis nálunk idősebbekkel fogunk versenyezni. Ettől függetlenül bármi összejöhet neki és nekem is.
A világbajnokot köszöntötték a Börgöndi úton