Százötvenen sportolnak majd az új létesítményben (Galéria)

A VTSE sportolói az ünnepélyes megnyitót megelőzően az új tatamin

Fotó: Horog László

Törő Gábor országgyűlési képviselő is köszöntötte a megjelenteket.

- A klub vezetője, Bőke Béla megérdemli a dicsérő szavakat. Ugyanis mindent elkövetett, hogy találjon edzőtermet a versenyzőinek, bejárta Zámolyt, Gántot, Csákvárt, Mórt, igyekeztünk mi is segíteni. Végre megérkeztek Szent István több mint ezer éves városába, a VTSE számára most ez jelenti a honfoglalást. Úgy gondolom erre a teremre nem csak Székesfehérvár, a környék is büszke lehet. A versenyeken alkossatok maradandót, legyetek bajnokok.

Tessely Zoltán kiemelte, a három, korábban elhangzó szó, a szenvedés, fájdalom, gyötrelem jól jellemzi a sportoló hétköznapjait.

-Én a napokban hallottam egy hasonló gondolatot, ami szintén megszívlelendő. Ennek a lényege az: aki nem tud parancsolni önnön magának, ne akarjon parancsolni másnak sem. Azt gondolom, ezeken a tréningeken meg lehet tanulni mindent. A kyokushin karate komoly példaképeket adott, ilyen Bőke Béla is, akinek a kitartása, elhivatottsága eredményezte ezt az edzőközpontot. A sportban akaraterő nélkül nem megy. Béla olyan típusú ember, akit ha kidobnak az ajtót, visszamegy az ablakon, soha nem adja fel. Bár a terem Fehérváron várja immár a versenyzőket, Pannónia szíve, Csákvár és Gánt környéke is adott ide sikeres karatésokat, akik a folytatásban a VTSE színeiben sportolnak.

A klub alapítója, Bőke Béla nem titkolta, nagy köszönettel tartozik mindenkinek, aki bármit is hozzátett a régi álunk megvalósításához.

A fehérvári edzőteremben százötvenen sportolnak a folytatásban

Fotó: Horog László

-Az, hogy ezt a termet felavathatjuk, egy álom valósággá válása. Nagyon sokan álltak mellénk, Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, Tessely Zoltán, Törő Gábor országgyűlési képviselők, utóbbiak évek óta támogatnak, nagyon sokszor kerestem őket különböző ötletekkel, soha nem utasítottak el. Ahogy Cser-Palkovics András, valamint Gánt első embere, Krausz Gábor is. De meg kell köszönnöm a Magyar karate Szakszövetség segítségét, valamint szponzoraink önzetlenségét is. Évekkel ezelőtt kinőttük a korábbi létesítményünket, a versenyzőink kénytelenek voltak Zámolyon, a helyi tornateremben gyakorolni. Ott mindig szeretettel fogadtak bennünket, de a cél természetesen az volt, hogy együtt készüljünk valamennyien. A korábbi, fehérvári termünk tulajdonosa egy magyar tulajdonú élelmiszerkereskedelmi lánc volt, akik időben jelezték, bővítenék az üzletet, aminek egy részét mi tíz évig használtuk. Azonban emberségesek voltak, nem tettek bennünket az utcára, jelezték, tudnak megoldást a problémánkra. A korábbi termünknél hatszor nagyobb épületet biztosítottak számunkra, ahol immár mindenki együtt tréningezhet. Fehérváron csak az utánpótlás készülhetett, a versenyzőink a helyszűke miatt kényszerből Zámolyon gyakoroltak. A Rádiótelepen immár mindannyian kényelmesen elférünk a Harinezumi Dojóban, tehát véget ért a vándorlásünk. Most 35-40 versenyzővel rendelkezünk, akik gyakorlatilag hétvégente indulnak hazai és külföldi vidalokon. Valamint több mint százan jelentik az utánpótlásunkat és a szabadidős sportolókat – jegyezte meg az egyesület alapítója és elnöke, Bőke Béla.