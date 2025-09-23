1 órája
Százötvenen sportolnak majd az új létesítményben (Galéria)
Ünnepélyes keretek között adták át a Vértesi Tömegsport Közhasznú Egyesület új edzőközpontját Székesfehérváron, a Rádió utcában. A nemzetközi viadalokon is eredményes VTSE sportolói remek körülmények között készülhetnek a folytatásban.
Bőke Béla (a kép jobb szélén) vezetésével jó hangulatú, rögtönzött bemutatót tartottak a meghívott vendégek
Fotó: Nagy Norbert
Mivel Királysoron található, a karatésok által bérelt, a jelenleginél jóval kisebb terem a tulajdonos döntése nyomán más célt szolgál a folytatásban, ezért gyorsan kellett megoldást találniuk. A tavasszal kezdték az építkezést, a karatékák most leltek igazi otthonra. Az utánpótlás, a szabadidős, valamint a versenyzői csoportok vasárnap délután vették birtokba a létesítményt, ahol százötvenen sportolnak majd. Nem csak a vármegye székhelyéről érkeztek az egyesület versenyzői sportolói, hanem a környező településekről is, sőt, a látványos bemutatón részt vettek karatésok Füzesabonyból és Jászberényből, akik szintén a Vértesi Tömegsport Közhasznú Egyesülethez tartoznak.
Az avatón Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere elmondta, az összefogásnak rendkívüli szerepe van az élet minden területén, a sportban különösen.
- A lényeg az, hogy egy régi álom ezzel a teremmel valósággá vált, ami azért valósulhatott meg, mert az összefogás erőt mutatott, mindenki a saját lehetőségeihez mérten hozzátett a munkájával, elkötelezettségével, anyagi erejével. Bőke Bélával többször találkoztunk az elmúlt években, sokszor mondta el, hogy szeretne a klubjával méltó otthonra lelni a városunkban. Amikor nemrég megérkezett a meghívó a nyitóünnepségre, az első gondolatom az volt, a munkája meghozta gyümölcsét. Ismét született valami, ami értéket jelent. Ehhez kellett az összetartó közösség, ami kialakult, ezen a helyen megy tovább, sőt, erősödik itt, a Maroshegyen, a városunk egészében, valamint a környező településeken. Ez a terem jóval túlmutat Fehérvár határaink, közös ügy, ami összeköti az itt, valamint az agglomerációban élő, karatézni vágyókat. Fontos, az odafigyelés, egymás támogatása, ehhez kívánok a későbbiekben mindenkinek sok erőt, elszántságot, odafigyelést a másikra. Különösen azokra a picikre, a legfiatalabb versenyzőkre, akik szép számban vesznek részt a mai bemutatón.
Harinezumi Dojo karate edzőterem avatóFotók: Nagy Norbert
Mészáros János, a Magyar Karate Szakszövetség elnöke megjegyezte, fantasztikus dolog jött létre. „Amikor imént bejöttem a terembe, azaz a szentélybe, érthető módon mindenkinek le kellett vennie a cipőjét. Amikor a nyolcvanas évek elején én is levetettem mindenkivel, aki megtekintette a tréningünket. Ez több mint egy edzőterem, ez otthon, közösségi tér, tulajdonképpen a karatésok számára szent hely. Ezt tükrözik a tisztára mosott ruhák, a rend, a fegyelem, az őszinteség, az odaadás, amit éreztek a karate, valamint azon nagymesterek iránt, akik már nincsenek közöttünk. Amikor ide beléptem, azt éreztem, nagyon jó helyen vagyok. Amikor évekkel ezelőtt meglátogattuk polgármester urat Bőke Bélával, utóbbi már többször megpedzette, hogy a vármegye székhelyén kellene végleges megoldást találniuk a teremmel kapcsolatos gondjaikra. Közösen kerestük a legjobb lehetőséget, végre megvalósult, ami nagy öröm mindenkinek. Nagyon sokszor szeretnék ilyen körülmények között dolgozó, boldog sportolókat látni. Ez több lesz, mint egy edzőterem. Ugyanis korábban iskolai tornatermeket béreltetek, ahol egy-két órára befogadtak benneteket, de az nem volt az otthonotok, ez viszont az, ahova bármikor hazajöttök. Nagyon sok erőfeszítés, embert próbáló küzdelem, gyötrelem vár itt rátok. A karate ilyen, a sikerekhez nagyon sok munka kell.”
Brezovai Sándor, a Magyar Tradicionális Kyokushin Karate Szövetség elnöke hozzátette, a korábbi, székesfehérvári mesterek nélkül nem lenne a karate sikeres a koronázóvárosban.
-Emlékszem az én sportolói pályafutásom kezdetére, annak idején bérelt termekben gyakoroltunk, a portás néni bekiabált, hogy vége az edzésnek, mi pedig fáradtan ültünk a padokon, előzőleg egymást összevertük a tréningen a nyolcvanas években. Aztán gyorsan ki kellett mennünk a tornateremből és az iskolából is. Itt ilyen nem lesz, addig edzhettek, ameddig csak akartok, mert ez a ti létesítményetek. A kyokushin a világ egyik legerősebb harcművészete, ezért a falakra fel kell írni: fájdalom, szenvedés, gyötrelem. Enélkül nem lehet előrehaladni. Csak így lehetettek bajnokok, ehhez kívánok nagyon sok erőt, egészséget.
Törő Gábor országgyűlési képviselő is köszöntötte a megjelenteket.
- A klub vezetője, Bőke Béla megérdemli a dicsérő szavakat. Ugyanis mindent elkövetett, hogy találjon edzőtermet a versenyzőinek, bejárta Zámolyt, Gántot, Csákvárt, Mórt, igyekeztünk mi is segíteni. Végre megérkeztek Szent István több mint ezer éves városába, a VTSE számára most ez jelenti a honfoglalást. Úgy gondolom erre a teremre nem csak Székesfehérvár, a környék is büszke lehet. A versenyeken alkossatok maradandót, legyetek bajnokok.
Tessely Zoltán kiemelte, a három, korábban elhangzó szó, a szenvedés, fájdalom, gyötrelem jól jellemzi a sportoló hétköznapjait.
-Én a napokban hallottam egy hasonló gondolatot, ami szintén megszívlelendő. Ennek a lényege az: aki nem tud parancsolni önnön magának, ne akarjon parancsolni másnak sem. Azt gondolom, ezeken a tréningeken meg lehet tanulni mindent. A kyokushin karate komoly példaképeket adott, ilyen Bőke Béla is, akinek a kitartása, elhivatottsága eredményezte ezt az edzőközpontot. A sportban akaraterő nélkül nem megy. Béla olyan típusú ember, akit ha kidobnak az ajtót, visszamegy az ablakon, soha nem adja fel. Bár a terem Fehérváron várja immár a versenyzőket, Pannónia szíve, Csákvár és Gánt környéke is adott ide sikeres karatésokat, akik a folytatásban a VTSE színeiben sportolnak.
A klub alapítója, Bőke Béla nem titkolta, nagy köszönettel tartozik mindenkinek, aki bármit is hozzátett a régi álunk megvalósításához.
-Az, hogy ezt a termet felavathatjuk, egy álom valósággá válása. Nagyon sokan álltak mellénk, Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, Tessely Zoltán, Törő Gábor országgyűlési képviselők, utóbbiak évek óta támogatnak, nagyon sokszor kerestem őket különböző ötletekkel, soha nem utasítottak el. Ahogy Cser-Palkovics András, valamint Gánt első embere, Krausz Gábor is. De meg kell köszönnöm a Magyar karate Szakszövetség segítségét, valamint szponzoraink önzetlenségét is. Évekkel ezelőtt kinőttük a korábbi létesítményünket, a versenyzőink kénytelenek voltak Zámolyon, a helyi tornateremben gyakorolni. Ott mindig szeretettel fogadtak bennünket, de a cél természetesen az volt, hogy együtt készüljünk valamennyien. A korábbi, fehérvári termünk tulajdonosa egy magyar tulajdonú élelmiszerkereskedelmi lánc volt, akik időben jelezték, bővítenék az üzletet, aminek egy részét mi tíz évig használtuk. Azonban emberségesek voltak, nem tettek bennünket az utcára, jelezték, tudnak megoldást a problémánkra. A korábbi termünknél hatszor nagyobb épületet biztosítottak számunkra, ahol immár mindenki együtt tréningezhet. Fehérváron csak az utánpótlás készülhetett, a versenyzőink a helyszűke miatt kényszerből Zámolyon gyakoroltak. A Rádiótelepen immár mindannyian kényelmesen elférünk a Harinezumi Dojóban, tehát véget ért a vándorlásünk. Most 35-40 versenyzővel rendelkezünk, akik gyakorlatilag hétvégente indulnak hazai és külföldi vidalokon. Valamint több mint százan jelentik az utánpótlásunkat és a szabadidős sportolókat – jegyezte meg az egyesület alapítója és elnöke, Bőke Béla.
Spányi Antal megyés püspök megáldotta az edzőtermet, amit azonnal birtokba is vettek az egyesület sportolói. A folytatásban tehát élet lengi be a fehérvári, karatés szentélyt.