szeptember 8., hétfő

AdriennMária névnap

26°
+29
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vízilabda

1 órája

Sümegi Nóra már az olimpiai érem megszerzésére gondol – videóval

Címkék#Sümegi Nóra#magyar női vízilabda-válogatott#világbajnokság#DFVE

Idén először vett részt világversenyen a DFVE vízilabdázója. Sümegi Nóra elszántan készül, már az olimpiai érem lebeg a szemei előtt. Többek között erről is beszélgettünk a fiatal sportolóval.

Feol.hu

Sümegi Nóra a női vízilabda-válogatott tagjaként utazott Szingapúrba a világbajnokságra, ahol újoncként szerzett ezüstérmet  a csapattal. 

Sümegi Nóra tele van ambícióval
Sümegi Nóra tele van ambícióval
Fotó: Szabó Zsolt

Sümegi Nóra nem enged a céljaiból

A DFVE vízilabdázója adott interjút a feol.hu-nak, amelyben elárulta, a a céljai elérésétől nehezen lehet eltántorítani, valamint szeretné elérni, hogy a "kiskori énje" is büszke legyen rá. Emellett mesélt lapunknak az első világbajnokságáról is.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu