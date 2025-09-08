Vízilabda
1 órája
Sümegi Nóra már az olimpiai érem megszerzésére gondol – videóval
Idén először vett részt világversenyen a DFVE vízilabdázója. Sümegi Nóra elszántan készül, már az olimpiai érem lebeg a szemei előtt. Többek között erről is beszélgettünk a fiatal sportolóval.
Sümegi Nóra a női vízilabda-válogatott tagjaként utazott Szingapúrba a világbajnokságra, ahol újoncként szerzett ezüstérmet a csapattal.
Sümegi Nóra nem enged a céljaiból
A DFVE vízilabdázója adott interjút a feol.hu-nak, amelyben elárulta, a a céljai elérésétől nehezen lehet eltántorítani, valamint szeretné elérni, hogy a "kiskori énje" is büszke legyen rá. Emellett mesélt lapunknak az első világbajnokságáról is.
