Soós Péter utoljára a Budapest Félmaratonon

Még mielőtt a harmincas jubileumról szót ejtenénk, mikor jegyezte el magát a futással, hogyan lehet valakiből egyáltalán ultrafutó, maratonista?

- Ez hosszas folyamat, nem egy-két év, hanem már gyerekkorban eldől, illetve elindul. Eleve kell hozzá a sport szeretete, meg lényeges hogy jól érezze magát az ember futáskor. Nagy szerelmem volt a labdarúgás, és labdajátékok, de nem voltam bennük ügyes, nem volt meg az az adottságom, ami szükségesé tette volna, hogy magasabb szinten űzzem. Azonban a futásban, főleg a hosszabb távokban már gyerekként is kitűnt, hogy jó szerepeltem az iskolák közötti, és a mezei futóversenyeken. Már 16 esztendősen lefutottam a IV. IBUSZ Maratonon egy 28 kilóméteres betétszámot!

A harmincas szám brutálisan magas, igencsak megsüvegelendő, hogy rettentően kevesen vannak Magyarországról, akik ennyiszer lefutották a távot, visszaemlékszik a legelső megmérettetésre? Milyen volt a közeg, mennyi induló volt?

- 30 év egy ember életében sem kevés, amennyiben azonban megfordítjuk, akkor azt lehet mondani, hogy nagyon gyorsan eltelt! 1996-ban volt a legelső önálló Budapest Félmaraton, amelyet a Budapest Sportiroda szervezett, és onnantól mindegyiken részt vettem. Néhány nappal ezelőtt sikeresen befejeztem a harmincadikat. Emlékeim szerint az elsőnél még csak pár ezer futó volt, más helyszínen, a Városligetben, amelyet akár nevezhetünk Budapest tüdejének is. Akkor a verseny után a Széchenyi fürdőben a rajzszámunk birtokában, segítségével még egy jót tudtunk csobbanni a medencében is. Más volt ez az időszak, rengeteget fejlődött a verseny, a futás is egyre népszerűbb lett, egyre többen futottak. A mostani, jubileumi versenyen már néhány héttel a rajt előtt a telt ház táblát tették ki a szervezők. Annak idején az első maratonon kétezren indultak, pedig a betétszámokkal együtt több mint húszezren vettek részt.

Mi motiválja az embert, hogy újra és újra nekiveselkedjen ennek a versenynek, hiszen lehetnek idézőjelben rosszabb periódusok is?

- Harminc évvel ezelőtt nem hittem, hogy nem lesz kihagyás és zsinórban lefutom minden évben a távokat. Ezek között volt olyan, amikor a legjobb időmet futottam 2003-ban, ezt az ember nem így tervezi, képzeli előre. Nyilván az utóbbi években már az volt a cél hogy a harmincadik verseny teljesítsem. Októberben mindig van Budapest Maraton, és 20 évig folyamatosan ezeken részt is vettem a félmaraton mellett. Ezek teljesíthető távok, egy kezdő futó is előbb-utóbb el tudja érni, amennyiben felkészül. Másrészt pedig a versenyek hangulata, maga Budapest, az épületek, a hidak, a parkok, a Duna rengeteg olyan látnivalót adnak, amelyek örök életre bevésődnek a futó agyába. Külön meg kell említeni a szurkolókat, akik különös atmoszférát teremtenek, legyenek akár magyarok, akár külföldiek, hihetetlen érzést adnak annak futónak, aki a pályán van.