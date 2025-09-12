1 órája
Soós Péter utoljára a Budapest Félmaratonon
Soós Péter nevét futóberkekben kevesen vannak, akik nem ismerik, szűkebb pátriájában, Fejérben pedig már az ikonok között tartják számon! Péter azzal írta be magát a honi futás nagykönyvébe, hogy 30 alkalommal teljesítette a Budapest Félmaratont. Szinte összekapcsolódott pályafutása a megmérettetéssel, amelyen idén indult utoljára.
Soós Péter harmincszor futotta le a Budapest Félmaratont
Fotó: Versenyző
Még mielőtt a harmincas jubileumról szót ejtenénk, mikor jegyezte el magát a futással, hogyan lehet valakiből egyáltalán ultrafutó, maratonista?
- Ez hosszas folyamat, nem egy-két év, hanem már gyerekkorban eldől, illetve elindul. Eleve kell hozzá a sport szeretete, meg lényeges hogy jól érezze magát az ember futáskor. Nagy szerelmem volt a labdarúgás, és labdajátékok, de nem voltam bennük ügyes, nem volt meg az az adottságom, ami szükségesé tette volna, hogy magasabb szinten űzzem. Azonban a futásban, főleg a hosszabb távokban már gyerekként is kitűnt, hogy jó szerepeltem az iskolák közötti, és a mezei futóversenyeken. Már 16 esztendősen lefutottam a IV. IBUSZ Maratonon egy 28 kilóméteres betétszámot!
A harmincas szám brutálisan magas, igencsak megsüvegelendő, hogy rettentően kevesen vannak Magyarországról, akik ennyiszer lefutották a távot, visszaemlékszik a legelső megmérettetésre? Milyen volt a közeg, mennyi induló volt?
- 30 év egy ember életében sem kevés, amennyiben azonban megfordítjuk, akkor azt lehet mondani, hogy nagyon gyorsan eltelt! 1996-ban volt a legelső önálló Budapest Félmaraton, amelyet a Budapest Sportiroda szervezett, és onnantól mindegyiken részt vettem. Néhány nappal ezelőtt sikeresen befejeztem a harmincadikat. Emlékeim szerint az elsőnél még csak pár ezer futó volt, más helyszínen, a Városligetben, amelyet akár nevezhetünk Budapest tüdejének is. Akkor a verseny után a Széchenyi fürdőben a rajzszámunk birtokában, segítségével még egy jót tudtunk csobbanni a medencében is. Más volt ez az időszak, rengeteget fejlődött a verseny, a futás is egyre népszerűbb lett, egyre többen futottak. A mostani, jubileumi versenyen már néhány héttel a rajt előtt a telt ház táblát tették ki a szervezők. Annak idején az első maratonon kétezren indultak, pedig a betétszámokkal együtt több mint húszezren vettek részt.
Mi motiválja az embert, hogy újra és újra nekiveselkedjen ennek a versenynek, hiszen lehetnek idézőjelben rosszabb periódusok is?
- Harminc évvel ezelőtt nem hittem, hogy nem lesz kihagyás és zsinórban lefutom minden évben a távokat. Ezek között volt olyan, amikor a legjobb időmet futottam 2003-ban, ezt az ember nem így tervezi, képzeli előre. Nyilván az utóbbi években már az volt a cél hogy a harmincadik verseny teljesítsem. Októberben mindig van Budapest Maraton, és 20 évig folyamatosan ezeken részt is vettem a félmaraton mellett. Ezek teljesíthető távok, egy kezdő futó is előbb-utóbb el tudja érni, amennyiben felkészül. Másrészt pedig a versenyek hangulata, maga Budapest, az épületek, a hidak, a parkok, a Duna rengeteg olyan látnivalót adnak, amelyek örök életre bevésődnek a futó agyába. Külön meg kell említeni a szurkolókat, akik különös atmoszférát teremtenek, legyenek akár magyarok, akár külföldiek, hihetetlen érzést adnak annak futónak, aki a pályán van.
Mi volt az évek során a legjobb ideje?
- 1 óra 32 perc volt a legjobb Budapest félmaratonom, amúgy más félmaratonon 1 óra 30 alá is sikerült jutnom.
Mikor volt az a pillanat, amikor eldöntötte, hogy többé nem indul a Budapest Félmaratonon?
- Néhány évvel ezelőtt alakult ki bennem, hogy a harmincadikat szeretném mindenképpen sikeresen lefutni, és úgy gondoltam, hogy magát a Budapest Félmaratonokat befejezem. Eljön az emberben az a pillanat, hogy a csúcson kell abbahagyni, véleményem szerint 55 évesen most befejezem. Bár nem lehet tudni, hogy mit hoz az élet, de rövidebb távokat fogok futni. Ez azonban nem azt jelenti, hogy soha többé nem fogok maratont futni, a párommal egy hatórás versenyen, Mártélyon fogunk legközelebb rajthoz állni. Ott majd az 55. születésnapomra való tekintettel 55 kilométer fogunk futni ketten!
A megyéből Ön az egyedüli, aki ezzel a rekorddal rendelkezik?
- Ha jók az információim, akkor tizenketten vagyunk, akik sikeresen célba értünk, kihagyás nélkül. Ahhoz képest, hogy most több mint tízezer futó indult, ez nagyon kicsi szám. Innen is gratulálok a többieknek, és további folytatást kívánok nekik. Talán büszke is lehetek arra, hogy ebben a csapatban benne lehetek.
Mit tanácsolna a kezdő futóknak, akik veszik a bátorságot, és elindulnak a Budapest Maratonon?
- Aki elkezd egy kicsit komolyabban futni, és célja hogy eljusson a félmaratonig, az edzések mellett elkezd versenyekre járni. Mindig be kell tartani a lépcsőzetességet, tisztességesen fel kell készülni, tudatosan kell futni, hiszen bármikor lehet rossz idő, nagyobb meleg, vagy akár szélsőségesebb időjárás, eső és havazás. Nem szabad elkapkodni, a szervezetet és ugyanúgy fel kell készíteni, a félmaraton előtt legyenek kisebb versenyek.
Túl az ötödik ikszen még mindig a futás bűvöletében él, mennyit kell fizikálisan készülni egy-egy versenyre, egyáltalán hány versenyen indul évente?
- Ennek a harminc évnek volt kezdeti és, volt csúcsidőszaka. A ultrafutó versenyeket már abbahagytam a Covid után, és azóta inkább kisebb távokon állok rajthoz. Az ultra távokhoz többet kellene edzeni, régebben előfordult, hogy hetente 110-120 kilométert futottam, de ezt már se a korom, se az életem miatt nem tudom már teljesíteni. Fokozatosan lejjebb kell, kellett vinni, és fejben szintén lejjebb kell adni, és élvezni kell a mozgást és a futást. Rendkívül sokat számít, hogy a párommal tudunk együtt futni, aki nagyon jó futó.
Mennyit változott az utóbbi években az utcai futás, és a versenyek?
- Az utóbbi három évtizedben rengeteg újfajta és új típusú futóverseny jött létre, közülük nagyon sok fejlődött, illetve megszűnt. Ez a szakág is fejlődésben van, hiszen amikor én elkezdtem futni a panelrengetegben Székesfehérváron, tíz emberből nyolc biztosan nem futott, és megkérdezték, hogy az a két ember miért futkározik feleslegesen? Ezt a fajta időtöltést ráadásul teljesen haszontalanok tartották. Mostanra viszont megfordult a kocka, tíz emberből nyolc fut, kettő pedig nem. Ekkor nem azt kérdezik, hogy miért fut, hanem hogy miért nem fut? Az elmúlt három évtizedben nagyot változott az utcai futóversenyek, a futófelszerelések, és a frissítések minősége. Csupán adalékul, Magyarországon régen egy évben volt tíz utcai futóverseny, most pedig már egy hétvégén több mint tíz van…