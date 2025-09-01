Ennek nem fognak örülni Fehérváron: korábbi közönségkedvencet igazolt az ETO

Alig több mint egy évvel ezelőtt érkezett a bejelentés, hogy távozik az akkor még Fehérvár FC néven szereplő Videoton kulcsembere, Schön Szabolcs. A székesfehérváriakhoz 2022 augusztusában igazoló futballista tavaly nyáron az angol harmadosztályban szereplő Bolton Wanderershez igazolt, ahol folyamatosan kezdőkén kapott lehetőséget. Ennek ellenére most úgy döntött, elérkezett a váltás ideje.

Schön Szabolcs hazatért Magyarországra, Győrben folytatja

A Videoton FC Fehérvár ősi riválisa, az ETO FC Győr fantasztikus virágkorát éli, hiszen a 2023-2024-es idényben kivívta a feljutást az NB I-be, a 2024-2025-ös szezonban pedig a negyedik helyen végzett, így jogot szerzett arra, hogy a Konferencialiga-selejtezőjében induljon. A győriek két párharcot is sikerrel vettek, a playoffban hazai pályán a Rapid Wient is legyőzték 2-1-re, azonban idegenben 2-0-ra kikaptak, így nem jutottak a főtáblára. Ennek ellenére is vonzó volt a gárda a székesfehérváriak korábbi játékosának, Schön Szabolcsnak, hiszen egy évre kölcsönben hazatér a zöld-fehérekhez.