Rossi szerint a játékvezető ítéletei befolyásolták a végeredményt

Magyar szempontból álomszerűen indult minden, Varga Barnabás már a második percben eredményes volt, a némi meglepetésre a kezdőbe kerülő – pedig logika volt benne, lévén az angol másodosztályú West Bromwich Albion játékosa, tehát jól ismeri a brit futballt - Callum Styles egy röviden kifejelt labdát szerzett meg, majd passzolt Vargához, aki estében lőtt a léc alá, nyolc méterről. Támadásban maradtak a mieink, Szoboszlai jobboldali szögletét Sallai fejelte a hálóba, negyedóra elteltével minden jel arra mutatott, a nyitott kérdések eldőltek. Csak ívelgették a labdát a hazaiak, különösebb elképzelés nélkül, a Willi Orban vezette védelmünk gond nélkül megállította az akciókat. A nagyszünet után azonban minden megváltozott, a 49. percben Ryan Manning szabadrúgása után Evan Ferguson a hálónkba gyötörte a labdát. Utána pedig következett a még nagyobb dráma, Sallait a magyar térfélen szabálytalanul állították meg, akit ez felbosszantott, törlesztett Dara O'Shea-nek, az eseménytől pár méterre tartózkodó német játékvezető, Harm Osmert azonnal felmutatta a sárga lapot együttesünk egyik legfontosabb, ezúttal is jól futballozó játékosának. Közel egy félidőt emberhátrányban volt kénytelen harcolni a nemzeti együttes, amelynek Bolla Bendegúz révén, a kiállítás után is voltak lehetőségei. Az utolsó fél órában a hősies védekezésen volt a hangsúly, majdnem összejött a csoda, végül nem sikerült kihúzni kapott gól nélkül, a 93. percben a csereként beállt Adam Idaj baloldali beadást bólintott a léc alá, ezzel kialakítva a végeredményt, 2-2.

Marco Rossi szövetségi kapitány (balra) a tolmáccsal a mérkőzést követő sajtótájékoztatón

Fotó: Horog László

A két szakvezető érthetően másként látta a találkozót. A mieink olasz szakvezetője, Marco Rossi érkezett elsőként a sajtótájékoztatóra.

-Természetesen csalódottak vagyunk az eredmény miatt, az első félidő a miénk volt, megérdemelten vezettünk két góllal. Azonban a második játékrész másként alakult, Sallai Roland kiállítása után hatalmas nyomást helyeztek ránk a házigazdák, végig védekeznünk kellett. A remek kezdés után a mi elképzeléseink szerint alakultak a dolgok, Roli fejesgólját követően érthetően lassítottuk a játékot, minden a terveink szerint alakult. A második félidőben a játékvezető úgy gondolta, hogy nem egy foci, hanem egy birkózómeccsen működik közre. Ha már így tett, elvártam volna, hogy mindkét oldalon ugyanúgy ítélje meg szabálytalanságokat, ami véleményem szerint nem történt meg. A hazaiak első góljánál szerintem egyértelműen lekönyökölték Varga Barnabást, de a bíró ezt nem vette észre. Aztán következett a kiállítás, ami a bíró szerint piros lapot ért. Az eset előtt Sallait a mezénél fogva visszarántották, a játékvezető akkor nem látott szabálytalanságot, Roland belépőjénél viszont igen, úgy gondolom, nem azonos mércével ítélte meg a történéseket. Az emberhátrány nagyban befolyásolta a folytatást. Roli belépője előtt egyértelműen szabálytalankodtak ellene, a bíró szerint a játékosom később törlesztő szándékkal lépett oda. Én nem ezt láttam, persze, ettől még történhetett így. Lehet, vak vagyok, de úgy vélem, adhatott volna ezért a piros helyett sárgát is.