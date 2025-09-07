32 perce
Rossi szerint a játékvezető ítéletei befolyásolták a végeredményt
Mesésen kezdett, az első félidő végén 2-0-ra vezetett a magyar válogatott Dublin, a sorozatot indító világbajnoki selejtezőn. A vége 2-2 lett, aminek egyik fél sem örült. A mieink azért, mert 45 perc után még magabiztosan vezettek, a hazaiak is úgy gondolják, több volt ebben a mérkőzésben, lévén közel egy félidőt emberelőnyben játszhattak.
Magyar szempontból álomszerűen indult minden, Varga Barnabás már a második percben eredményes volt, a némi meglepetésre a kezdőbe kerülő – pedig logika volt benne, lévén az angol másodosztályú West Bromwich Albion játékosa, tehát jól ismeri a brit futballt - Callum Styles egy röviden kifejelt labdát szerzett meg, majd passzolt Vargához, aki estében lőtt a léc alá, nyolc méterről. Támadásban maradtak a mieink, Szoboszlai jobboldali szögletét Sallai fejelte a hálóba, negyedóra elteltével minden jel arra mutatott, a nyitott kérdések eldőltek. Csak ívelgették a labdát a hazaiak, különösebb elképzelés nélkül, a Willi Orban vezette védelmünk gond nélkül megállította az akciókat. A nagyszünet után azonban minden megváltozott, a 49. percben Ryan Manning szabadrúgása után Evan Ferguson a hálónkba gyötörte a labdát. Utána pedig következett a még nagyobb dráma, Sallait a magyar térfélen szabálytalanul állították meg, akit ez felbosszantott, törlesztett Dara O'Shea-nek, az eseménytől pár méterre tartózkodó német játékvezető, Harm Osmert azonnal felmutatta a sárga lapot együttesünk egyik legfontosabb, ezúttal is jól futballozó játékosának. Közel egy félidőt emberhátrányban volt kénytelen harcolni a nemzeti együttes, amelynek Bolla Bendegúz révén, a kiállítás után is voltak lehetőségei. Az utolsó fél órában a hősies védekezésen volt a hangsúly, majdnem összejött a csoda, végül nem sikerült kihúzni kapott gól nélkül, a 93. percben a csereként beállt Adam Idaj baloldali beadást bólintott a léc alá, ezzel kialakítva a végeredményt, 2-2.
A két szakvezető érthetően másként látta a találkozót. A mieink olasz szakvezetője, Marco Rossi érkezett elsőként a sajtótájékoztatóra.
-Természetesen csalódottak vagyunk az eredmény miatt, az első félidő a miénk volt, megérdemelten vezettünk két góllal. Azonban a második játékrész másként alakult, Sallai Roland kiállítása után hatalmas nyomást helyeztek ránk a házigazdák, végig védekeznünk kellett. A remek kezdés után a mi elképzeléseink szerint alakultak a dolgok, Roli fejesgólját követően érthetően lassítottuk a játékot, minden a terveink szerint alakult. A második félidőben a játékvezető úgy gondolta, hogy nem egy foci, hanem egy birkózómeccsen működik közre. Ha már így tett, elvártam volna, hogy mindkét oldalon ugyanúgy ítélje meg szabálytalanságokat, ami véleményem szerint nem történt meg. A hazaiak első góljánál szerintem egyértelműen lekönyökölték Varga Barnabást, de a bíró ezt nem vette észre. Aztán következett a kiállítás, ami a bíró szerint piros lapot ért. Az eset előtt Sallait a mezénél fogva visszarántották, a játékvezető akkor nem látott szabálytalanságot, Roland belépőjénél viszont igen, úgy gondolom, nem azonos mércével ítélte meg a történéseket. Az emberhátrány nagyban befolyásolta a folytatást. Roli belépője előtt egyértelműen szabálytalankodtak ellene, a bíró szerint a játékosom később törlesztő szándékkal lépett oda. Én nem ezt láttam, persze, ettől még történhetett így. Lehet, vak vagyok, de úgy vélem, adhatott volna ezért a piros helyett sárgát is.
A kapitány szerint válogatottunk az első félidőben megmutatta, tud futballozni, a nagyszünet után pedig azt, hogy képes küzdeni.
-Az eredménnyel természetesen nem, azzal viszont elégedett vagyok, ahogy harcoltunk. Minden nyitott a csoportunkban, ugyanezt mondanám, ha 3-2-re nyerünk, vagy ha 1-0-ra kikaptunk volna. A 2-2-es eredmény a kétgólos vezetésünk után nem öröm, de még csak most kezdtük a selejtezőket. Kedden a portugálokat fogadjuk, az más összecsapás lesz, tisztában vagyunk azzal, nem mi vagyunk az esélyesek. Meggyőződésem, a második hely sorsa - tehát a pótselejtező lehetősége - ott dől majd el, meglepne, ha annak a mérkőzésnek a bírója ugyanúgy bíráskodna, mint tette azt a dublini meccset vezető sípmester. Komoly lehetőséget szalasztottunk el a győzelemre, volt esélyünk a harmadik gól megszerzésére, akár az első félidőben, de még 2-1-es vezetésünk után is, emberhátrányban is bevihettük volna a harmadik találatot, ami szerintem eldöntött volna mindent. Kihagytuk a helyzeteket, az ír válogatott pedig van annyira erős, hogy ezt kihasználta. Fizikális, stabil csapat, nem könnyű ellene, emberhátrányban pedig különösen nem. A bíró hagyta a kemény játékukat, úgy gondolom, nem ugyanúgy ítélte meg az ő szabálytalanságainkat, mint a mieinket.
Marco Rossi elmondta, a mieink legértékesebb játékosa, csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik ezúttal is a megtette a magáét, gólpasszt adott Sallainak.
-Domi ezúttal is jól futballozott. Az első félidőben támadóbb szellemben, a labdatartásnál és a támadásink indításánál hárult rá vezető szerep. A második félidőben a piros lap után változtatnunk kellett, átállnunk az 5-3-1-es felállásra, ami tőle is más játékot követelt, sokkal több szerepe volt hátul, mélyebben kellett védekeznünk, az emberhátrányban nem tudtunk úgy nyomást gyakorolni az ellenfélre, ahogy korábban. Azt láttuk a Liverpoolban, hogy minden poszton rendkívüli teljesítményre képes, akár jobbhátvédként is, mint azt bizonyította az elmúlt hetekben. Ezúttal is jól játszott, három éve mondom neki, 6-os pozícióban rövidesen a világ legjobbjai közé emelkedhet.
A kiállított Sallai Roland a keddi, Portugália elleni derbit biztosan kihagyja.
-Roli nagyon hiányzik majd a következő selejtezőn, ilyen kvalitású játékost természetesen nem könnyű pótolni. Nem csak a játéka, a góljai is hiányoznak majd, eredményes játékos, ezt ma is megmutatta. De említhetném az ezúttal sérülés miatt hiányzó másik kulcsembert, Schäfer Andrást is, aki ezúttal sérülés miatt nem léphetett pályára. Fontos láncszeme ő is a csapatnak. Ezzel együtt is bízom a jó eredményben a portugálok ellen.
Az írek izlandi kapitánya, Helmir Hallgrimsson szerint a második félidőben akár a győztes találatot is bevihették volna.
-Ahogy a magyarok, számunkra is nagyon fontos meccs volt ez, sajnos nem tudtuk itthon tartani a három pontot, ami egyértelműen csalódást jelent. A szurkolóink mindent megtettek, nagyszerű hangulatot teremtettek, mindent figyelembe véve most nem egy, hanem három ponttal kellene rendelkeznünk. Azonban az igazsághoz hozzátartozik, rögtön az elején kaptunk két gólt, amit lelkileg nagyon nehéz feldolgozni, ez gondot jelent bármely együttesnek. Büszke vagyok arra, hogy ilyen mélyről sikerült visszajönnünk a meccsbe. A szünetben mondtam a srácoknak, mindent egy lapra feltéve mégis meg kell próbálnunk. Mindig nehéz ilyen helyzetből felállni, különösen nehéz a magyar csapat ellen, amely több mint húsz hellyel előttünk van a világranglistán. A második félidőben megmutattuk a jellemünket, volt mintegy negyven beadásunk. A meccsen láttam sok pozitívumot és negatívumot, úgy vélem, inkább több pozitívumot. Végül is számunkra a legfontosabb most az, hogy a magyarok nem vittel el innen három pontot.
Az írek egy éve kinevezett szövetségi kapitányát arról is kérdezték: mi az oka, hogy tanítványai minden összecsapást szörnyen kezdenek. Ugyanis az általa vezényelt kilenc meccsből nyolcszor hátrányba kerültek.
-Ezt én is szeretném tudni, a dolgot meg kell fejtenünk. Most már a második percben beszedtünk gólt, erre nem lehet felkészülni, ez nem a felkészülés hiányát jelenti. Bulgária ellen ugyancsak a második percben kaptunk gólt. Talán nem voltunk még felpörögve eléggé, nem tudom, ezen egyértelműen dolgoznunk kell. Amúgy elég szerencsétlen gól volt a magyarok első találata, nem tudtunk tisztázni a kapunk előterében, elemeznünk kell, miben vétettünk. Ugyanis valamit rosszul csináltunk, ez nyilvánvaló. A vendégek szakvezetője, Marco Rossi arról beszélt, hogy a bíró túlzottan engedte számunkra a fizikai játékot. Szerintem egyébként nem volt túlságosan fizikális a játékunk. Az ellenfél viszont a tizenötödik perctől húzta az időt, emiatt a játékvezető eleinte figyelmeztette a játékosokat, de utána már nem. Én is panaszkodhatnék több bírói döntésre is, de nem teszem. Rossi panaszkodjon csak, ha neki így könnyebb.
Világbajnoki selejtező, F-csoport, 1. forduló
Írország-Magyarország 2-2 (0-2)
Dublin, Aviva Stadion, 51 000 néző, vezette: Harm Osmers (Lasse Koslowski, Eduard Beitinger), németek
Írország: Kelleher - Doherty (Ogbene, 66.), D. O'Shea, N. Collins, O'Brien - J. Knight (McAteer, 90.), Cullen (J. Taylor, 66.), Azaz (Idah, 78.) - Szmodics (Johnston, 78.), E. Ferguson, Manning. Szövetségi kapitány: Heimir Hallgrímsson
Magyarország: Dibusz - Nego, Orbán, Szalai A., Kerkez (Nagy Zs., 80.) - Bolla (Mocsi, 67.), Styles, Tóth A. (Ötvös, 55.), Szoboszlai, Sallai - Varga B. (Tóth Barna, 80.). Szövetségi kapitány: Marco Rossi
Gólszerző: E. Ferguson (49.), Idah (90+3.), ill. Varga B. (2.), Sallai (15.)
Kiállítva: Sallai (52.)
A csoport másik mérkőzésén nem született meglepetés Jerevánban: Örményország-Portugália 0-5.