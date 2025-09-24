Hatalmas balhé miatt szakadt félbe a Románia–Magyarország futsalmérkőzés

A botrány már a kezdősípszó előtt megkezdődött. A román publikum elemi erővel fütyülte ki az egykor a Videotonban játszó Büki Baltazárral felálló magyar válogatottat, és a himnuszt, és a mieinket becsmérelték obszcén módon. A mérkőzés lelátóján pokoli hangulat uralkodott, amelyre a román Natsai gólja nemhogy olaj volt a tűzre. A szurkolók egymásnak estek.

Botrányosan kezdődött a Románia–Magyarország futsal eb-selejtező visszavágója.

Fotó: Mandiner

A játékvezető félbeszakította a Románia–Magyarország mérkőzést

A rendfenntartóknak könnygázt kellett bevetniük, emiatt a játékvezető félbeszakította a találkozót, amely jelenleg is tart. Amint lesz hír a folytatásról, frissítjük cikkünket.

FRISSITÉS: 20 perc szünet után folytatódott a játék

Miután kiszellőztették a csarnokot magyar oldaldobással folytatódott a játék.