2 órája
Hatalmas balhé miatt szakadt félbe a Románia–Magyarország futsalmérkőzés
Elszabadultak az indulatok a román vezető gólnál. A Románia–Magyarország Eb-pótselejtezős párharc visszavágóján az 5. percben megszerezték a vezetést a hazaiak, ezt követően a szurkolók egymásnak estek.
A botrány már a kezdősípszó előtt megkezdődött. A román publikum elemi erővel fütyülte ki az egykor a Videotonban játszó Büki Baltazárral felálló magyar válogatottat, és a himnuszt, és a mieinket becsmérelték obszcén módon. A mérkőzés lelátóján pokoli hangulat uralkodott, amelyre a román Natsai gólja nemhogy olaj volt a tűzre. A szurkolók egymásnak estek.
A játékvezető félbeszakította a Románia–Magyarország mérkőzést
A rendfenntartóknak könnygázt kellett bevetniük, emiatt a játékvezető félbeszakította a találkozót, amely jelenleg is tart. Amint lesz hír a folytatásról, frissítjük cikkünket.
FRISSITÉS: 20 perc szünet után folytatódott a játék
Miután kiszellőztették a csarnokot magyar oldaldobással folytatódott a játék.