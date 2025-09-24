szeptember 24., szerda

Futsal

2 órája

Hatalmas balhé miatt szakadt félbe a Románia–Magyarország futsalmérkőzés

Címkék#Büki Baltazár#Románia#futsal#Magyarország

Elszabadultak az indulatok a román vezető gólnál. A Románia–Magyarország Eb-pótselejtezős párharc visszavágóján az 5. percben megszerezték a vezetést a hazaiak, ezt követően a szurkolók egymásnak estek.

Feol.hu

A botrány már a kezdősípszó előtt megkezdődött. A román publikum elemi erővel fütyülte ki az egykor a Videotonban játszó Büki Baltazárral felálló magyar válogatottat, és a himnuszt,  és a mieinket becsmérelték obszcén módon. A mérkőzés lelátóján pokoli hangulat uralkodott, amelyre a román Natsai gólja nemhogy olaj volt a tűzre. A szurkolók egymásnak estek.

Románia–Magyarország
Botrányosan kezdődött a Románia–Magyarország futsal eb-selejtező visszavágója.
Fotó: Mandiner

A játékvezető félbeszakította a  Románia–Magyarország mérkőzést

A rendfenntartóknak könnygázt kellett bevetniük, emiatt a játékvezető félbeszakította a találkozót, amely jelenleg is tart. Amint  lesz hír a folytatásról, frissítjük cikkünket.

FRISSITÉS: 20 perc szünet után folytatódott a játék

Miután kiszellőztették a csarnokot magyar oldaldobással folytatódott a játék.

 

