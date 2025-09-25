szeptember 25., csütörtök

Botrány a mérkőzés előtt

47 perce

Így fütyülték ki a magyar himnuszt a román szurkolók – videó

Címkék#Büki Baltazár#eb párharc#futsal#Magyarország

Botrányos találkozón jutott ki 10 év után ismét a magyar férfi futsal-válogatott. A Craiovában rendezett Románia-Magyarország futsal Eb-pótselejtezős párharc visszavágójának kezdete előtt a román szurkolók kifütyülték a magyar himnuszt, és hangosan gyalázták őket.

Feol.hu

Rendőri összecsapásba torkollott a Románia-Magyarország futsal  Eb-pótselejtezős párharc visszavágója. A hazai szurkolók amint megjelent az első meggypiros mezes játékos, hangos füttyszó és a magyar népet becsmérlő válogatott szidalmak zúdultak a mieinkre. 

Románia-Magyarország
Botrányos események kísérték a Románia-Magyarország futsal Eb-pótselejtezőjének visszavágóját.
Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI

Kifütyülték a magyar himnuszt a Románia-Magyarország futsal mérkőzésen

Az már csak hab volt a tortán, hogy a magyar himnuszt a román ultrák olyan hangerővel fütyülték ki, hogy a televíziós közvetítésben semmit nem lehetett hallani.

A székesfehérvári Büki Baltazár lőtte a mindent eldöntő gólt

A botrányok után a két nemzeti együttes egy elképesztően szoros, és izgalmas mérkőzést játszott, végül Büki Baltazár két perccel a vége előtt egyenlített ki 2-2-re, ezzel összesítésben 5-4-re a magyar válogatott nyerte a párharcot. Így 2015 után ismét ott lesz a jövő évi kontinenstornán.

 

